Abdulkadir Selvi, Abdullah Gül'ün seçim vaatlerini açıkladı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 24 Haziran'daki seçim için adaylığı hakkında yazdı. Selvi'nin aktardığına göre Gül, manifesto gibi bir açıklama ile çıkış yapmayı planlıyor. Selvi'ye göre bu manifestoda parlamenter sistem, ekonomi ve anayasa taslağı yer alacak.

Selvi'nin "Ankara Abdullah Gül'e kilitlendi" başlığıyla yayımlanan yazısının bir kısmı şöyle:

"Manifesto gibi bir açıklama ile ortaya çıkması planlanıyor. Parlamenter sisteme dönüşü vaat edecek olan Gül'ün, ekonomi yönetimi ağırlıklı olmak üzere alternatif Bakanlar Kurulu ve yeni Anayasa taslağı ile çıkması bekleniyor. AK Parti kulisleri Abdullah Gül'le çalkalanıyor. Gül'ün gözü ise Akşener'in üstünde."







Selvi ayrıca Gül'ün eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu ile yaptığı görüşmeyi de şöyle aktardı:

"Eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun Abdullah Gül ile görüşmesi ise AK Parti kulislerini dalgalandırdı. Görüşme talebinin Gül'den geldiği söyleniyor. Gül'ün, görüşmede Cumhurbaşkanı adaylığına yakın bir profil çizdiği ifade ediliyor. Hatta daha öncekilere göre daha kararlı olduğu dikkati çekiyor. Davutoğlu, 30 Ocak günü AK Parti grubuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte geldiği için, bu görüşme şaşkınlık meydana getirdi." (TİMETURK.COM)