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Abdulkadir Selvi Gül - Erdoğan tartışmasını yazdı

Abdullah Gül'ün son KHK çıkışıyla kulisler hareketlendi. Kulis yazarı Abdulkadir Selvi de Gül - Erdoğan tartışmasının nereye gideceğini yazan kalemlerden biri.

Abdulkadir Selvi Gül - Erdoğan tartışmasını yazdı

  Darbe ve teröre karşı mücadele etmiş sivillerin yargılanmasını engelleyen son KHK tartışmalara neden oldu. Muhalefetin hükümete yönelik eleştirilerine eski CumhurbaşkanıAbdullah Gül de katıldı, 'kaygılıyım' mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Abdullah Gül'ün açıklamalarına üzüldüğünü belirterek kendisine bir dizi eleştiri getirdi ve "Bu bozgunculuk niye" diye sordu.

ABDULKADİR SELVİ'NİN ANALİZİ: TARTIŞMA NEREYE GİDER

Bir dönem AK Parti kulislerinin nabzını iyi tutan yazar olarak tanınan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Erdoğan - Gül tartışmasının derinlerine indi, nedenlerini bir bir sıraları ve Gül'ün siyasi olarak yapacağı her hamleye Erdoğan'ın hazırlıklı olduğunu vurguladı, "Sonunda Erdoğan kazanacak" notunu düştü.

ERDOĞAN "HAYIR'I SAVUNDULAR" DERKEN GÜL'Ü KASTEDİYORDU

İşte Abdulkadir Selvi'nin yazısındaki o bölümler:

Anayasa değişikliği sürecinde Erdoğan ile Gül, iki buçuk saat süren bir görüşme yapmış, Gül parlamenter sistemi savunmuş, Erdoğan ise bundan çok rahatsız olmuştu. Erdoğan, “16 Nisan’da da bu kampanyaya katılanlar evet demedi” derken bunu kastediyordu.

GÜL ERDOĞAN'I YALNIZ BIRAKTI

Gezi olaylarıyla birlikte ikisi arasındaki makas açılmaya başladı. Gül, Gezi olayları, dershane tartışması ve 17-25 Aralık sürecinin çözümünde Erdoğan’dan farklı düşündü. 15 Temmuz hariç, Erdoğan’ın siyasi hayatının en zor dönemleriydi. AK Parti lideri bu zor dönemde “Kardeşim Abdullah” diyerek Cumhurbaşkanlığı’na taşıdığı Gül’den güçlü bir destek bekledi. Gül ise o süreçlerde Erdoğan’ın arkasında durmak yerine farklı bir pozisyonda olmayı tercih etti.

Abdulkadir Selvi Gül - Erdoğan tartışmasını yazdı

ERDOĞAN GÜL'ÜN ORTAK ADAY OLMAK İSTEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

Erdoğan, Gül’ün Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetin ortak adaylığına göz kırptığını düşünüyor. Bu çıkışı, liderliğinin test edilmesi olarak görüyor. O nedenle açıktan mücadeleye girişme kararı alıyor.

SONUNDA ERDOĞAN'IN KAZANACAĞI BİR KAVGA

Erdoğan her şeyin farkındaydı. O nedenle son çıkışıyla Gül ile AK Parti seçmeni arasına mesafe koydu. Bu tür durumlarda geri çekilmeyi tercih eden Gül ise bu kez geri adım atmadı. Erdoğan ile Gül arasındaki mücadele yeni sürece girdi. Sonunda kazananın Erdoğan olacağı bu süreci dikkatle izlemekte yarar var. (en son haber.com)

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CumhurbaşkanıAbdullahGülRECEPTayyipErdoğan
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Tomarzalı 2 ay önce

Kendini cumhurbaşkanı başbakan yapan harekete ihanet eden kaybetmeye mahkumdur.

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Recai 2 ay önce

gül kayserili diye erdoğan'a karşı duracak değiliz, mesele vatan olunca gerisi her zaman teferruattır. gül safını yanlış seçmiştir, arasına mesafe koyması gereken kişilere aksine yaklaşmıştır. bu da onun bileceği iştir ancak bu hareketin tek lideri vardır o da reis rte'dir. gerisi gelir gider.. 2019'da aday olmak isteyen herkes boyunun ölçüsünü alabilir, bir de meral parlatıcıları var; yok oy oranı %20 olmuşmuş şöyleymiş böyleymiş, bu millet iradesini algı yöneticilerine satmayacak kadar zekidir, kimse uyanıklık peşine düşmesin aslanım..

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herkes önce kendi evinin evini süpürsün 2 ay önce

gezi parkını destekleyen zihniyete kol kanat gerenler ve bunu övenler önce şapkalarını ellerine alıp bir düşünsünler. sonra hakem kesmeye devam etsinler bence. buradan klavye delikanlılığı yapmak kolay olsa gerek. önemli olan gizli mahfillerde ve oturmalarda değil halkın içinde herkese fikirlerini açıkça söyleme cesaretleri varsa söylesinler. aşağıdaki linkte bahsedilen olay hakkında kayseri'de ne yapılmış ki hala böyle muğlak şeyleri konuşuyor sunuuz...
http://www.kayserigundem.com.tr/egitim/aguye-gezici-dekan-h30937.html

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Kayserili 2 ay önce

ayi demişki ''bu yıl bal çok tatlı olacak''nerden biliyorsun deyince''canım öyle istiyor''demiş.birilerinin canı abdullah gül kaybetsin istiyor galiba.

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seyit Saygın 2 ay önce

bu konuda sn. gül haklıdır. sn.cumhurbaşkanı hiç kimse benden farklı düşünmemeli diyor. gidiş tek adama doğru gidiyor. oysa tek elin nesi var iki elin sesi var. ortak akıl her zaman önemlidir. bir kişi yerine her kişi düşünmeli ve herkesin düşüncesine saygı gösterilmelidir. öbür türlü hep tek adam ve türevleri ile uğraşmak zorunda kalırız. bugün feto'da olduğu gibi....

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şükrü ankaralı 2 ay önce

yazdım sildin

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