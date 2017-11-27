ABDULLAH GÜL AŞiRET REiSLERiYLE Mi GÖRÜŞÜYOR?

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 'ün son günlerde toplumun çeşitli kesimleriyle görüşmeler yaptığı belirtiliyordu.

Aydınlık yazarı İsmet Özçelik, bugünkü köşesinde Abdullah Gül'ün son olarak aşiret reisleri ile bir araya geldiğini iddia etti. Özçelik, "Sayı bile veriliyor. “20 gün öncesine kadar 28 aşiret reisi ile görüştü” deniyor. Kimler olduğu da biliniyormuş. Adam adama markaj yapıldığı anlaşılıyor." diye yazdı.

İşte o yazının ilgili bölümü;

Gül son dönemde, Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki aşiretlerin ileri gelenleri ile bir araya geliyormuş. Ak Partililere göre, bu buluşmaları organize eden kişi tanıdık. Eski Ak Parti sözcüsü Hüseyin Çelik.

Sayı bile veriliyor. “20 gün öncesine kadar 28 aşiret reisi ile görüştü” deniyor. Kimler olduğu da biliniyormuş. Adam adama markaj yapıldığı anlaşılıyor.

Koruma Müdürü Osman Çangal, Gül'ün emrindeki 18 kamu aracı ile ilgili olarak Fatih Altaylı'ya, “Sayın Gül emekli değil. Çok aktif. Sürekli geziyoruz. Mesela şu an Urfa'dayız. Geçen ay içinde bir Londra, iki de Arap ülkesi ziyaretimiz oldu. İstanbul'daki ofiste de çok yoğun bir programımız var” demişti.

Duyumlara göre, telefon diplomasisi devam ediyormuş. İçerdeki ve dışarıdaki ziyaretleri de sürüyor. En son Kazakistan 'ın Başkenti Astana 'daydı.

CUMHURBAŞKANLARI GÖREV SÜRELERİ BİTİNCE KENARA ÇEKİLDİLER

Bugüne kadar birçok eski Cumhurbaşkanı gördük. Görev süreleri bitince kenara çekildiler.

Evren bile Marmaris'e gitmişti. Orada resme başladı. Resimleri kopya olsa da oyalanıyordu. Darbe lideri Evren'in bile, 17-18 araç, onlarca kamu personeli, makam olarak kamu binası,... yoktu.

Ahmet Necdet Sezer'le zaman zaman karşılaşıyoruz. Mütevazi bir yaşam sürüyor. Hastanelerde bile sıra bekliyor.

Emekli bir Cumhurbaşkanının bu kadar “aktif” olması ilginç.