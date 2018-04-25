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Abdullah Gül, Davutoğlu'na hangi soruyu sordu?

Abdullah Gül-Ahmet Davutoğlu görüşmesinin perde arkasıyla ilgili bomba bir kulis bilgisi geldi. zun süredir Abdullah Gül'den randevu isteyen ancak alamayan Davutoğlu son talebinde aradığını buldu. Gül, Davutoğlu'na hangi soruları sordu?..

Abdullah Gül, Davutoğlu'na hangi soruyu sordu?
ABDULLAH Gül'ün cumhurbaşkanı adaylığı tartışılırken eski Başbakan ve AK Parti Milletvekili Ahmet Davutoğlu ile Gül arasındaki görüşmenin perde arkası aralanıyor. Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Davutoğlu'nun uzun süredir Abdullah Gül'den randuvu istediğini ancak alamadığını belirterek son görüşmede Gül'ün Davutoğlu'na cumhurbaşkanı adayı olursam beni destekler misin?" diye sorduğunu iddia etti.
CNN Türk'te yayınlanan "Parametre" programında edindiği "kulis bilgileri"ni aktaran Fırat, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bir süredir 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den randevu talep ettiğini ileri sürdü. 
ADAY OLSAM SİZLER NE YAPARSINIZ?... Gül'ün bu talepleri sıklıkla reddettiğini ifade eden Fırat, bu iki isim arasında geçen günlerde meydana gelen görüşmede, Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Davutoğlu'nun fikrini aldığını savundu.  Fırat, Gül'ün Davutoğlu'na iki soru yönelttiğini, bunların "Cumhurbaşkanı adayı olmama ne dersiniz?", "Aday olursam siz ne yaparsınız?" şeklinde olduğunu iddia etti. (internethaber.com)
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