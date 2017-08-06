Abdullah Gül'den şaşırtan sözler! Binali Yıldırım'ı kıramadım

Cumhurbaşkanı olarak Sivas'a geldiği günden bu yana uzun süre geçtiğini hatırlatan Gül, "Bugün de değerli Belediye Başkanı Sami Bey'in mutlu gününde, onun mutluluğuna ortak olmak için Sivas'tayım.



"BİNALİ BEY'İN DAVETİNİ KIRAMADIM"

Bu vesileyle hükümetimizin bu güzel hizmetlerine bir kez daha şahit olmak ve sizlerle buluşma fırsatı çıktı. Değerli Başbakan Binali Bey'in de davetini kıramadım ve sizinle beraberim. Gerçekten sizlerle beraber olmaktan büyük bir sevinç duyuyorum." şeklinde konuştu.

Sivas'ın her dönem ve çağda çok önemli merkez olduğunu söyleyen Gül, "Büyük Türk devleti Selçuklular zamanında buranın nasıl merkez olduğunun şahidi bu kubbeler, bu minareler." dedi.









KONUŞMASINI KESTİ, EZANI DİNLEDİ

Bu sırada akşam ezanının okunması üzerine Gül, konuşmasını keserek ezanı dinledi. Daha sonra konuşmasını sürdüren 11. Cumhurbaşkanı Gül, "Bu ezanlar, asırlardır bu minarelerden okunuyor ve bu minareler, bu kubbeler, Selçuklulardan kalan bu miras, o zaman da Sivas'ın ne kadar önemli bir merkez olduğunu gösteriyor.

Yine Cumhuriyetin başında yine aynı şekilde Sivas çok önemli bir merkez oldu. Sivas Kongresi bugünkü devletin kuruluşunun temel taşlarından birisi oldu.

Bu tarihi binalar, bu lise, hükümet binası, bütün bunlar, şu binaların içerisinde ne kadar şirin, ne kadar güzel, ne kadar kimlikli, ne kadar değerli, o zaman Sivas'ın önemi ne kadar mühimmiş, bir kez daha hala ispatlıyor." ifadelerini kullandı.

Aradan uzun yıllar geçtikten sonra son 15 yıl içinde Sivas'a tekrar büyük hizmetlerin gelmeye başladığını dile getiren Gül, emeği geçenlere teşekkür etti. Abdullah Gül, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ı, yakından tanıdığını, kendisinin yalnızca Sivas'a değil Türkiye'ye güzel hizmetler yaptığını kaydetti. (İnternethaber.com)

