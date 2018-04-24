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Abdullah Gül'e gece yarısı sürpriz ziyaret!

Türkiye 24 Haziran seçimlerine hazırlanırken Ankara'da baş döndüren bir görüşme trafiği yaşanıyor. CHP'nin İYİ Parti hamlesinden sonra gözler Abdullah Gül'e çevrildi. Herkesin aday olup olmayacağını merak ettiği Gül, gece yarısı Ahmet Davutoğlu'yla bir görüşme yaptı. Gül'ün görüşmede Babacan'ı ikna etmeye çalıştığı iddia ediliyor. Görüşmede bakın başka hangi AK Partili bomba isimler vardı!

Abdullah Gül'e gece yarısı sürpriz ziyaret!
Türkiye, 24 Haziran’da yapılacak erken seçimlere doğru giderken birbiri ardına gelen siyasi hamleleri konuşuyor. Siyaset koridorlarında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in dışında kimlerin aday olacağı tartışma konusu oluyor.
Kamuoyu, CHP’nin adayının kim olacağını konuşurken, bir diğer taraftan da Abdullah Gül’ün aday olup olmayacağını merak ediyor. Alınan bilgilere göre tam da bu kritik süreçte 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün dün gece dikkat çeken bir misafiri vardı. Gül, akşam saatlerinde eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile bir görüşme yaptı. İkilinin görüşmesi ise saat 22.50 sularında bitti. Görüşme 1 saat 20 dakika sürdü.



KARAMOLLAOĞLU GÖRÜŞMESİ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKTİ
Çarşamba günü Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile görüşmesi öncesinde Abdullah Gül’ün, Davutoğlu ile görüşmesi Cumhurbaşkanlığı adaylığını akıllara getirdi.

SÜRPRİZ TOPLANTIDA KİMLER VARDI?
Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu görüşmesinde Ali Babacan, Beşir Atalay, Nihat Ergün ve sürpriz bir ismin daha olduğu konuşuluyor.

GÜL BABACAN'I İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR İDDİASI
Sözcü Gazetesi yazarlarından Talat Atilla ise bomba bir iddiada bulundu. Atilla, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adayı olmasının AK Parti'nin önemli bir ismi, Ali Babacan'ı yanına almasına bağlı olduğunu ve Ali Babacan'ın ‘Başkan yardımcılığını' kabul etmesi halinde Abdullah Gül adaylığını açıklayacağını iddia etti. Talat Atilla durumun en geç iki-üç gün içinde belli olacağını söyledi. (İnternethaber.com)
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