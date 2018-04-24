Abdullah Gül'e gece yarısı sürpriz ziyaret!

Türkiye 24 Haziran seçimlerine hazırlanırken Ankara'da baş döndüren bir görüşme trafiği yaşanıyor. CHP'nin İYİ Parti hamlesinden sonra gözler Abdullah Gül'e çevrildi. Herkesin aday olup olmayacağını merak ettiği Gül, gece yarısı Ahmet Davutoğlu'yla bir görüşme yaptı. Gül'ün görüşmede Babacan'ı ikna etmeye çalıştığı iddia ediliyor. Görüşmede bakın başka hangi AK Partili bomba isimler vardı!

24 Nisan 2018 Salı 11:04