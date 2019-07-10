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Abdullah Gül Kayseri'ye Geliyor

Abdullah Gül Üniversitesi bu yıl ikinci mezunlarını, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de katılacağı törenle verecek.

Abdullah Gül Kayseri'ye Geliyor

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) bu yıl ikinci mezunlarını verecek. AGÜ’nün, 12 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek mezuniyet törenine 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de katılacak. Devlet üniversiteleri arasında Türkiye’nin en başarılı üniversiteleri arasında yer alan AGÜ’nün mezuniyet töreni, Sümer Kampüsü’nde yapılacak.

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Times Higher Education’ın Toplumsal Etki Sıralaması’nda dünya üniversiteleri arasında ilk 200’de yer alan AGÜ’de, bu yıl 7 lisans ve 4 lisansüstü bölümden yaklaşık 150 öğrenci mezun olacak. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de katılımıyla gerçekleştirilecek olan törene aralarında veliler, protokol, öğretim görevlileri, iş ve sanayi dünyasından konukların da aralarında bulunduğu çok sayıda davetlinin katılımı bekleniyor.

İHA

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