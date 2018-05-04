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Abdullah Gül, Özhaseki'nin kızının düğününe katılmayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kızı Zeynep Özhaseki'nin düğününde Erdoğan ile nikah şahitliği yapacak olan Abdullah Gül, mazeret bildirerek düğüne katılamayacağını açıkladı.

Abdullah Gül, Özhaseki'nin kızının düğününe katılmayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kızı Zeynep Özhaseki ile Mehmet Salih Yurt, yarın saat 19.00'da yapılacak düğünle hayatlarını birleştirecek.

DÜĞÜNE KATILMAYACAK
Özhaseki ve Yurt'un nikah şahitleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olacaktı. Ancak Gül, mazeret bildirerek düğüne katılamayacağını açıkladı.
24 Haziran'da yapılacak olan seçimlerde Erdoğan'a karşı muhalefetin çatı adayı gösterilmek istenen, ancak mutabakat sağlanamadığı için aday olmayacağını açıklayan Gül, bu açıklamanın ardından Erdoğan ile ilk kez bir araya gelecekti. (ENSONHABER.COM)

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Abdullah GülMehmet ÖzhasekiErdoğan
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