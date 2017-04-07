Abdullah Gül referandumda hayır mı evet mi diyecek?

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül referandumda HAYIR mı EVET mi diyecek? Herkesin yanıtını merak ettiği referandum oylaması hakkında Abdullah Gül suskunluğunu koruyor. Son günlerde arka arkaya gelen HAYIR verecek analizlerine de sessiz kalan Abdullah Gül, referandum çalışmalarına da destek vermiyor.
Abdullah Gül'den bugüne kadar gelen tüm sinyallar HAYIR oyu vereceği şeklinde yorumlandı. Gül’ün Başbakan Binali Yıldırım’ın eski partililerle yaptığı iki toplantıya da katılmaması hayırcı olduğu kanısını ortaya çıkarmıştı. Memleketi Kayseri’deki mitinge katılmayışı da bunu pekiştirdi.
ABDULLAH GÜL OY RENGİNİ AÇIKLAYACAK MI?
Kulislerde Gül’ün, “hayırcı” olarak algılanmaktan hiç rahatsız olmadığı söyleniyor. Hatta bu kanıyı güçlendirmek adına önümüzdeki günlerde de oyunun rengini açıklamayacağı tahmin ediliyor.
Aslında Abdullah Gül sözle belirtmese de oy rengini çoktan ilan etmiş görünüyor. Twitter hesabı bunun kanıtları ile dolu. Bugüne kadar her konuda hesabından mesaj atan Abdullah Gül, referandum konusunda sus pus... Ne başkanlık tartışmaları ne de referandum oylaması hakkında olumlu ya da olumsuz tek bir satır kelam etmemiş.
FEHMİ KORU'NUN OY RENGİ
Üniversiteden sıra arkadaşı olan Fehmi Koru, referandumda vereceği oyu açıklamıştı. Fehmi Koru 'hayır'a yakın olduğunu ama iknaya da açık olduğunu söylemişti. Koru'nun o yazısı aynı zamanda Abdullah Gül'ün de referandum hakkındaki oy renginin ilanı olarak görülmüştü.
Abdullah Gül'den bugüne kadar gelen tüm sinyallar HAYIR oyu vereceği şeklinde yorumlandı. Gül’ün Başbakan Binali Yıldırım’ın eski partililerle yaptığı iki toplantıya da katılmaması hayırcı olduğu kanısını ortaya çıkarmıştı. Memleketi Kayseri’deki mitinge katılmayışı da bunu pekiştirdi.
ABDULLAH GÜL OY RENGİNİ AÇIKLAYACAK MI?
Kulislerde Gül’ün, “hayırcı” olarak algılanmaktan hiç rahatsız olmadığı söyleniyor. Hatta bu kanıyı güçlendirmek adına önümüzdeki günlerde de oyunun rengini açıklamayacağı tahmin ediliyor.
Aslında Abdullah Gül sözle belirtmese de oy rengini çoktan ilan etmiş görünüyor. Twitter hesabı bunun kanıtları ile dolu. Bugüne kadar her konuda hesabından mesaj atan Abdullah Gül, referandum konusunda sus pus... Ne başkanlık tartışmaları ne de referandum oylaması hakkında olumlu ya da olumsuz tek bir satır kelam etmemiş.
FEHMİ KORU'NUN OY RENGİ
Üniversiteden sıra arkadaşı olan Fehmi Koru, referandumda vereceği oyu açıklamıştı. Fehmi Koru 'hayır'a yakın olduğunu ama iknaya da açık olduğunu söylemişti. Koru'nun o yazısı aynı zamanda Abdullah Gül'ün de referandum hakkındaki oy renginin ilanı olarak görülmüştü.