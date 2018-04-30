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"Abdullah Gül sevgimiz bitmiştir"

AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına muhalefetin çatı adayı olarak çıkma planlayan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e tepki göstererek, 'Abdullah Gül sevgimiz bitmiştir.' dedi.

"Abdullah Gül sevgimiz bitmiştir"

CNN Türk'te Doğan TV Ankara Temsilcisi Hakan Çelik'in sorularını cevaplayan AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dünkü açıklamasına değinerek, “Bizim ağırımıza gitti. Abdullah Gül sevgimiz bitmiştir” dedi. Kuzu, Gül'le hemşehri olduklarını hatırlatarak “Benim bildiğim Abdullah Bey böyle bir oyuna gelmez' demiştim. İyi tanıyamamışım demek ki.” ifadelerini kullandı.



Kuzu, "Hukuken aday olma hakkı olabilir, aday olmak her vatandaşın hakkıdır. Ama ben bunu vefa anlamında söylüyorum." dedi. (TİMETURK.COM)

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BURHAN KUZUAbdullah Gül
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