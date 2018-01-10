Abdullah Gül, şubat'ta sahalara iniyor!

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün isim vermeden hedef aldığı Abdullah Gül “ne yapsam, ne etsem” hesaplarının sonuna geldi..

Ulaştığımız bilgilere göre Abdullah Gül şubat ayında bazı adımlar atacak..

Ciddi ciddi hazırlanıyor..

Hemen söyleyelim ilk aşama bu..

Parti kurmayacak veya bir partiye (Saadet Partisi, İyi Parti) üye olmayacak..

İlk aşamada bazı akil insanlarla yemekte bir araya gelecek..

"Ben partilerüstüyüm" mesajı verecek..

Özetle kamuoyunun tepkisini ölçmeye çalışacak..

Ama “hadi hadi” diyerek arkasından itmeye çalışan tonla adam olduğunu söyleyebiliriz..

Siyasete nasıl başlandığı değil de nasıl bitirildiği konuşulur..

Bakalım Abdullah Gül finali nasıl yapacak?



AK Parti dünyadaki örnekleri incelemeye başladı bile

AK Parti resmî ittifakların nasıl yapıldığı konusunda dünyadaki örnekleri mercek altına aldı..

Seçim kanununda ittifakları yasaklayan maddelerin temizlenmesi de bir başka çözüm..

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine yönelik uyum yasaları 1 ay içinde TBMM’nin gündemine getirilecek..

Marta kadar hepsinin geçirilmesi hedefleniyor..

Siyaseten hareketli günlere çoktan girdik."