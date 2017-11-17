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Abdullah Gül'ün acı günü 

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün amcası Mahmut Gül, hayatını kaybetti.

Abdullah Gül'ün acı günü 
CENAZESİ KAYSERİ'DE TOPRAĞA VERİLECEK
Mahmut Gül'ün cenazesi, cuma namazını müteakip Cami Kebir'de kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verilecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü telefonla arayarak amcası Mahmut Gül'ün vefatı dolayısıyla taziye dileğinde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre telefon görüşmesi bu akşam geç saatlerde gerçekleşti. Vefattan müteessir olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhuma Allah'tan rahmet, Gül ailesine de başsağlığı diledi. 
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CenazeAMCAAbdullah Gül
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