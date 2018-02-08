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ABDULLAH GÜL YALANLADI

Abdullah Gül, televizyon kanalı mı kuracak?

ABDULLAH GÜL YALANLADI

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bugün televizyon kuracağı yönünde çıkan haberleri ofisinden yaptığı açıklamayla yalandı.




Abdullah Gül, televizyon kuracağı iddialarını yalanladı

 

Bugün basında yer alan "Abdullah Gül televizyon kanalı kuracak" haberleriyle ilgili 11. Cumhurbaşkanı'nın Ofisi'nden açıklama geldi.

"TAMAMEN ASILSIZDIR"

Konuyla ilgili Gül'ün ekibinin yönettiği 11. CB OFİSİ adlı Twitter hesabından şu açıklama yapıldı: "Bugün bazı basın-yayın organlarında 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül'ün Karar gazetesiyle ilişkilendirilerek televizyon kanalı kurduracağına dair çıkan haberler dinihaber.comtamamen asılsızdır. Gerçek dışı haberler yaparak kamuoyunu yanlış bilgilendiren basın-yayın organlarının doğru haberlerle halkı bilgilendirmelerini dileriz." (DİNİHABERLER.COM)

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