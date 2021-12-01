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AÇILAN HER YENİ YOLA, BİSİKLET YOLU

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çevreci bir ulaşım ağı oluşturabilmek için bisiklet yolu çalışmalarını çok önemsediklerini belirterek, “Bundan sonra açtığımız bütün yollarımıza bisiklet yollarının bulunması şartını hayata geçiriyoruz” dedi.

AÇILAN HER YENİ YOLA, BİSİKLET YOLU

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi’nde Erciyes Bulvarı ile Şehit Komandolar Caddesi arasında devam eden ve Talas Atatürk Bulvarı’na bağlantı yapılacak olması nedeniyle özel önem taşıyan yol yapım çalışmalarını yerinde denetledi. Yüklenici firmadan son durum hakkında bilgiler alan Başkan Büyükkılıç’a, inceleme esnasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Fen İşleri Daire Başkanı Ali Hasdal ile Etüt ve Projeler Daire Başkanı Ahmet Şeref Bahçecioğlu da eşlik etti.

AÇILAN BÜTÜN YOLLARA, BİSİKLET YOLLARI DA EKLENİYOR

Burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, bundan sonra yol yapım çalışmalarına, bisiklet yolu güzergâhını da eklediklerini ifade ederek, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak daha önce yapılmış olan bisiklet yolları ile ilgili çalışmalarımıza ilaveten bundan sonra açtığımız bütün yollarımıza bisiklet yollarının bulunması şartını hayata geçiriyoruz. Kaldırımımız, bisiklet yolu güzergâhımız ve asfaltımız, bu şekildeki uygulamamız ile Kayseri’yi gerçekten bisiklet kullananlar için adeta vazgeçilmez şehir haline getirme yolundaki gayretimiz devam edecek” diye konuştu.

Büyükkılıç, kentte bisiklet kullanıcılarının güvenli bir güzergâhta bisiklet ulaşımları ile güvenli sürüş ortamı sağlanması ve Kayserililerin bisiklet kullanma alışkınlarını geliştirmesi için çalışmaların aralıksız süreceğini de ifade ederek, çalışmaların çevreci boyutuna da dikkat çekti.

Kurumsal

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Bisiklet YoluBüyükşehirKayseri
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