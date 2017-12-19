Ad-soyad dilekçe ile değişecek

Mahkeme kararına gerek kalmadan nüfus müdürlüklerinden “soyadı” değiştirme ve düzelttirme dönemi başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeye göre, “Yalak, Kalas, Sıçan, Deli, Koyun” gibi ilginç ve gülünç soyadların değiştirilmesi ile yazım hatası nedeniyle mağdur olan kişilerin soyadlarının düzeltilmesine ilişkin talepler, il ve ilçe idare kurulları tarafından karara bağlanacak. Soyadı değişikliğine ilişkin son başvuru tarihi 3 Kasım 2019 olarak belirlendi.

İŞLEMLER NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İlginç soyadı taşıyan, soyadı alay konusu olan, yazım hatası nedeniyle soyadı mağduru olan kişiler ancak Asliye Hukuk Mahkemelerine dava açarak soyadlarını değiştirebiliyordu. Değişikliğin kabul görebilmesi için de haklı bir neden aranıyordu. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve geçtiğimiz günlerde yasalaşan Nüfus ve Vatandaşlık Kanunu Tasarısı ile yazım hatası bulunan veya ilginç soyadları olanların mahkeme kararına gerek kalmadan nüfus müdürlüklerinden gerekli düzeltmeleri yapabilmesinin önü açıldı. Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde tutuklu bulunan kişiler, Cumhuriyet savcılıkları kananıyla bulundukları yerin nüfus müdürlüğüne müracaatta bulunabilecek. Yurt dışında yaşayan vatandaşlar ise dış temsilciliklere talepte bulunabilecek.

TC VATANDAŞLIĞI ŞART

Soyadını değiştiren kişi erkek ise kendisiyle birlikte eş ve ergin olmayan çocuklarının, kadın ise ergin olmayan evlilik dışı çocuklarının soyadları sistem tarafından değiştirilecek. Türk vatandaşlığını kaybedenler, Mavi Kartlılar Kütüğü'ndeki ad ve soyadlarını düzeltme talebinde bulunamayacak.

MEMET 'MEHMET' OLACAK



* Değişiklik talep edilebilecek durumlar ise şöyle: Adında harf eksikliği bulunanlar: Yasmin/Yasemin, Memet/Mehmet gibi.

* Ad ve soyadında noktalama işareti eksik olanlar: Çığdem/Çiğdem, Alı/Ali, Nıhal/Nihal, Ulku/Ülkü vb.

* İğrenç veya gülünç soyadı olanlar: Yalak, Kalas, Sıçan, Deli, Koyun, Top, Boynuz, Ördek vb.

* “3., 1. Oğlu vb” gibi soyadlarındaki rakamların kaldırılarak yazı ile yazılmasına ilişkin talepler.

* Ayrı yazılmış adlarını birleştirecekler: Ayşe Gül/ Ayşegül. (yenişafak.com)