Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alacak

Adalet Bakanlığı, 2018 yılında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında 15 bin sözleşmeli personel alacak. İstihdamı sağlanacak personeller Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü taşra ve merkez teşkilatı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığında görevlendirilecek.
ALIM 24 FARKLI ALANDA OLACAK
Planlanan istihdam kapsamında infaz ve koruma memuru, zabıt katibi, icra katibi, mübaşir, psikolog, sosyal çalışmacı, ceza infaz kurumu katibi, sağlık memuru, teknisyen, şoför, mühendis, mütercim gibi 24 farklı alanda alım gerçekleştirilecek. (enson haber.com)