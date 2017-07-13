Adalet Bakanlığı'ndan 15 Temmuz rakamları

Adalet Bakanlığı 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin ardından bir yılda yürütülen soruşturmalarda geçen rakamları açıkladı.

8 BİN 87 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Adalet Bakanlığı 15 Temmuz'un birinci yıldönümü nedeniyle açıkladığı bilançoda, "Bugüne kadar 169,013 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Ayrıca soruşturmalar kapsamında, 169 general, 7,098 albay ve alt rütbeler, 8,815 emniyet mensubu, 24 vali, 73 vali yardımcısı, 116 kaymakam ve 31,784 diğer şüpheli olmak üzere toplam 50,510 şüpheli tutuklandı" denildi.





Soruşturmalar kapsamında 48,439 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiği de belirtilirken, gözaltına alınıp serbest bırakılan kişi sayısı 43,404 olarak açıklandı. Bakanlık açıklamasında arananlarla ilgili de, "152 asker, 392 polis, 3 vali yardımcısı, 9 kaymakam, 7,266 diğer şüpheli olmak üzere 8,087 kişi hakkında yakalama kararı bulunuyor." denildi.

Yargı mensuplarından "FETÖ" ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle 2,431 kişinin tutuklandığının da vurgulandığı Adalet Bakanlığı açıklamasında, adli ve idari yargıda hakkında işlem yapılan kişilerden 409'unun ise serbest bırakıldığı belirtildi. Açıklamada, "Adli ve idari yargıda görevli 234, Danıştay'da görevli 5, Yargıtay'da görevli 26 kişi olmak üzere 265 kişi hakkında yakalama kararı bulunuyor. Adli ve idari yargıda görevli 6 hakim ve cumhuriyet savcısının gözaltı süresi devam ediyor." ifadesi de kullanıldı. (EN SON HABER.COM)