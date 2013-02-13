Adalet Çalışanları Adalet İstiyor

Kayseri Adiye Binası önünde yapılan basın açıklamasında konuşan Türk-Büro Şube Başkanı Muammer Öner, ülke gündeminde en çok konuşulan konunun adalet ve adaletin kararları olduğunu dile getirdi. Öner, “Her geçen gün artan suçlarla birlikte yeni kurulan adliye binalarına sürekli istihdam edilen memurlara rağmen; adalet hizmetleri bir türlü sağlıklı bir yapıya kavuşmamıştır. Adalet çalışanları, ağır iş yükü altında ezilirken, yetmezmiş gibi kazanılmış hakları tek tek ellerinden alınmaktadır. Önce banka promosyonunda yaşanan haksızlıklar, daha sonra servis ücreti ödeneklerinin kaldırılması, şimdi ise fazla mesai ücretlerinin kaldırılması ile kaşıkla verilen maaş zamları kepçe ile geri alınmıştır. Yüzde 3 maaş zammını memura reva görenler, başta elektrik ve doğalgaza yaptıkları zamlar ile mesailerinin kaldırılması neticesinde memur maaşlarında yüzde 30’lara varan erime ve kayıp oluşmuştur. Böyle adalet olur mu? Adalet bunu neresinde?” diye konuştu.

İnsanca muamele görmek istediklerini vurgulayan Öner, “En büyük haksızlık ve adaletsizlikler adliye çalışanlarına uygulanmaktadır. En keyfi işlemler ve uygulamalarla adliye çalışanları yok sayılmaktadır. Adalet çalışanları, her şeyden önce insanca muamele görmek, emeklerinin karşılığını almak ve hak ettikleri itibarlarının iadesini istemektedirler. Özellikle son yıllarda oluşturulan devasa adliye binaları içinde kaybolup giden, ezilen, itilen kakılan, hâkim-savcı sınıfının hegemonyası içinde silindir gibi ezilen adliye çalışanlarıdır. Adliye çalışanları adalet dağıtma hizmetini sunarken, kendisi için de adalet talep etmektedir. Emeğinin karşılığını ve onuru kırılmadan hizmet vermek, kendileri için ayrımcılık değil, herkes gibi eşit olmak istemektedirler.” ifadelerini kullandı.

Öner ayrıca, adalet çalışanlarının fiili hizmet zammından faydalandırılması, sorunlu olarak çalıştırılmasına rağmen el konulan fazla mesai ücretleri ve kesilen servis ödeneklerinin bir an önce ödenmesini talep ettiklerini sizlerine ekledi.