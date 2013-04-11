Adana'dan Kayseri'deki Bayanı Dolandırdılar

Adana polisi, kendilerini polis olarak tanıtıp telefon ettikleri bir kadını, kimlik bilgilerinin terör örgütü PKK tarafından kullanıldığını söyleyip, bu yanlışı düzeltecekleri vaadiyle 31 bin 400 TL dolandıran 2 zanlıyı yakaladı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesindeki bir bankada meydana geldi. İddiaya göre, Tamer M. (31), 10 Ocak 2013 günü önce Kayseri'de yaşayan ev hanımı S.D'ı (56) telefonla arayıp kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak, kimlik bilgilerinin kullanılıp terör örgütü PKK'ya para aktarıldığını söyledi. PKK'nın ismini duyan müştekinin paniklemesinden faydalanan şahıslar, "Biz çok gizli bir görevdeyiz, sizin sorununuzu çözeceğiz. Ancak bunun için bizim vereceğimiz hesaba para yatırmanız gerekiyor. Eğer para yatırmazsanız PKK'ya hesabınızdan para aktarılmaya devam eder ve sonra terör örgütünü finanse etmekten içeri girersiniz. Ancak bize para yatırırsanız hem sorunuz çözülür, hem de devlet güvencesinde olan paranız operasyon bittikten sonra size geri verilir" dedi.

Korkan müşteki hemen verilen hesaba 31 bin 400 lira parayı yatırırken, bu tür dolandırıcılığa karşı teknik takipte olan polis ekipleri ise, paranın yatırıldığı bankada pusuya yatarak beklemeye başladı. Zanlı Tamer M., kadının parayı yatırmasının ardından Sami A. (30) isimli şahsı arayarak, "Benim hesabım takipte, bana bir para yatacak. Sana da oradan komisyon veririm" diyerek, paranın bu şahsın hesabına yatmasını sağladı. Daha sonra iki şahıs da, bankaya parayı almaya gitti. Polisler, şahısların parayı almasını sağladıktan sonra banka içinde gözaltına aldı. Zanlılar, emniyete getirilerek sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edilirken, para ise kadına teslim edildi. (iha)

