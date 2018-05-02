Adı belirlendi “MİLLET İTTİFAKI”



AK Parti-MHP ve BBP’nin kurduğu “Cumhur İttifakı”nın karşısında yer alan CHP-İYİ Parti- Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin kurduğu ittifakın da adı belli oldu.



Ankara kulislerinden sızan bilgilere göre “Demokrasi” adı verilmesi düşünülen muhalif ittifaka son anda “Millet İttifakı” verilmesi kararlaştırıldı. İttifakın isminin Perşembe günü kamuoyuna açıklanması bekleniyor.



(Kayseri Gündem)

