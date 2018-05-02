Adı belirlendi “MİLLET İTTİFAKI”

AK Parti-MHP ve BBP’nin kurduğu “Cumhur İttifakı”nın karşısında yer alan CHP-İYİ Parti- Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin kurduğu ittifakın da adı belli oldu.
Ankara kulislerinden sızan bilgilere göre “Demokrasi” adı verilmesi düşünülen muhalif ittifaka son anda “Millet İttifakı” verilmesi kararlaştırıldı. İttifakın isminin Perşembe günü kamuoyuna açıklanması bekleniyor.
(Kayseri Gündem)
ev hanımları emekli edilsin 20 yılı dolduran evli çifler emekli edilsin ev hanımların çalışma imkanı olmadıgı için emekli edilsin birde eşi emekli amma 65 yaşını dolduran annemiz 65 yaş aylıgı alamıyor senin eşin emekli sen alamassın diyorlar bence bütün 65 yaşı dolduran 65 yaş aylıgı almalı sayın devlet büyükleri bunu dile getirin annelerimizi sevindirmeliyiz bunu yapın