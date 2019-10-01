“Adınız FETÖ/PDY’ye karıştı diye…”

İçişleri Bakanlığı vatandaşlara SMS göndererek uyarıda bulundu. Söz konusu mesajda vatandaşa kendisini polis, asker veya savcı olarak tanıtıp adlarının FETÖ/PDY ve benzeri terör örgütleri soruşturmasında isimlerinin geçtiği gerekçesiyle altın para isteyenlere inanılmaması gerektiği uyarısı yapıldı. Bakanlığın gönderdiği mesajda şu ifadelere yer verildi: “Telefonda kendisini polis, asker savcı olarak tanıtıp, ‘adınız FETÖ/PDY vb. terör örgütü soruşturmasına karıştı’ diyerek para ve altın isteyenlere inanmayın.”



