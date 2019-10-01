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“Adınız FETÖ/PDY’ye karıştı diye…”

İçişleri Bakanlığı vatandaşlara SMS atarak, kendisini asker, savcı veya polis olarak tanıtıp, adlarının terör örgütü soruşturmasında geçtiği iddiasıyla para ya da altın isteyenlere inanılmaması noktasında önemli bir uyarı yaptı.

“Adınız FETÖ/PDY’ye karıştı diye…”

İçişleri Bakanlığı vatandaşlara SMS göndererek uyarıda bulundu. Söz konusu mesajda vatandaşa kendisini polis, asker veya savcı olarak tanıtıp adlarının FETÖ/PDY ve benzeri terör örgütleri soruşturmasında isimlerinin geçtiği gerekçesiyle altın para isteyenlere inanılmaması gerektiği uyarısı yapıldı. Bakanlığın gönderdiği mesajda şu ifadelere yer verildi: “Telefonda kendisini polis, asker savcı olarak tanıtıp, ‘adınız FETÖ/PDY vb. terör örgütü soruşturmasına karıştı’ diyerek para ve altın isteyenlere inanmayın.”

Haber: Ekrem Nazlı

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