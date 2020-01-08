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Adliye önünde cinayete kurban giden şahıs son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri'de aralarında husumet bulunan Mehmet A. tarafından adliye önünde öldürülen Ahmet D. son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Kayseri Adalet Sarayı 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılandığı davada duruşmaya gelen Erciyesspor'un eski mali sorumlusu Ahmet D., aralarında husumet bulunan Mehmet A. ile adliye önünde karşılaştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet A., yanındaki silahla Ahmet D.'ye ateş etti. Ağır yaralanan Ahmet D., ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Ahmet D.'nin cenaze namazı Argıncık Çarşı Cami'nde kılındı. Cenaze namazına Ahmet D.'nin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Ahmet D.'nin cenazesi İldem Mezarlığı'na defnedildi.
Öte yandan emniyetteki işlemleri tamamlanan Mehmet A. ise sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 

İHA

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