Adliye’de seçim hazırlığı

Kayseri Adalet Sarayı, 31 Mart Yerel Seçimleri’ne hazırlanıyor. Adliye içerisinde ikinci kata oy pusulalarının kayıtları için onlarca bilgisayar ve masaları hazır edildi. Adliye dışında da hummalı bir çalışma göze çarparken, seçim günü için güvenlik barikatları Adalet Sarayı önüne indiriliyor. 31 Mart Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Kayseri'de seçmenler oy kullanmak için kurulacak olan 3 bin 183 sandığın başında olacak.

Kayseri'de yerel seçimlerde 956 bin 149 kişi oy kullanacak.



