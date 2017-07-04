Afrin operasyonunun ayrıntıları belli oluyor

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu’nun, terör örgütü YPG/PYD’nin işgali altındaki Afrin’e yapacağı operasyonun detayları belli olmaya başladı.

Suriye’de terör örgütü PKK’nın bu ülkedeki uzantısı YPG/PYD’nin işgal ettiği ve Türkiye’ye tehdit oluşturan Afrin bölgesine yapılacak operasyonun hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Sınıra tank ve topları konuşlandıran TSK’ya Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kuvveti de destek verecek.



TSK VE ÖSO KOORDİNE OLUYOR

Askeri yetkililer ve ÖSO komutanları bir süredir operasyonun hazırlıklarını ve detaylarını ele alıyor.



HAREKAT MERKEZİ AZEZ

Fırat Kalkanı harekâtı ile hem terör örgütü DEAŞ’tan hem de YPG’nin kontrolündeki Suriye Demokratik Güçleri’nden (SDG) temizlenen bölgede bulunan köylerden teröristlerin menzilinde bulunan köyler boşaltılacak. Muhtemel harekâtın merkezi Azez olacak.



DOĞU, BATI VE KUZEYDEN OPERASYON

Terör örgütü YPG’nin sınıra ağır silahlar sevk ettiğini belirleyen komutanlar; doğudan, batıdan ve kuzeyden operasyona başlayacak.



DÖRT KOLDAN OPERASYON

YPG’ye karşı dört ana noktadan Reyhanlı, Hassa, İslahiye, Kilis Öncüpınar’dan operasyon düzenlenecek. İlk 17 gün süre ile Türkiye, Suriye sınır hattından obüs atışları ile belirlenen PYD hedeflerini vuracak.



25. GÜNDEN İTİBAREN HAREKETLİLİK ARTACAK

18. günden itibaren Suriye sınır hattı içindeki Tel Rıfat, Dayrel Cimal’e ve Minnig hattında da askerî hareketlilik olacak. Asker, kentte yatay düzlem içinde gidecek. Operasyonun 25. gününden itibaren Türkiye’den de hareketlilik sağlanacak ve ÖSO da operasyona katılacak.

Türkiye Gazetesi