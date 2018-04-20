Afrin şehidimiz Kayseri’den Bursa’ya uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu'nun naaşı, Kayseri’deki evinde helallik alınmasının ardından memleketi Bursa'ya uğurlandı.

Afrin'in batısındaki Şeyh Hadid beldesine bağlı Dermeşkanlı köyünde teröristlerin bölgeye döşedikleri mayının patlaması sonucu şehit düşen Çobanoğlu'nun (31) naaşı, helallik alınması için Kayseri’nin Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'ndeki evine getirildi.







Eşi Yasemin Çobanoğlu, ablası Ebru Yıldız, yakınları ve komşuları tarafından karşılanan Çobanoğlu'nun naaşı, burada edilen duanın ardından memleketi Bursa'ya gönderildi.







“Seninle hep gurur duyduk”







Şehit Çobanoğlu'nun ablası Ebru Yıldız, "Her zaman çakı gibi asker oldun. Seninle hep gurur duyduk. Köpeklere karşı kahramanca savaştın. O alçaklar hiçbir zaman emellerine ulaşamayacaklar. Sen rahat uyu şehidim." dedi.







Diğer yandan şehit Çobanoğlu'nun 2017 yılında çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.









Şehidin Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin düzenlediği organizasyondaki yarışmalarda diğer katılımcılarla çekilen görüntüleri kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

AA/İHA