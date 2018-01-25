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Afrin şehidinin eşinden ders niteliğinde paylaşım...

TSK'nın Afrin'deki PKK/PYD ve IŞİD hedeflerine yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın 1 yıllık eşi Birgül Muratdağı, sosyal medya hesabından, "Sahipsiz olan vatanın batması haktır. Sen sahip çıkarsan, Bu VATAN batmayacak" dizelerini paylaştı.

Afrin şehidinin eşinden ders niteliğinde paylaşım...

Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığı'nda görevliyken Afrin'e giden Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı, teröristlerle girişilen çatışmada şehit düştü.
 

Afrin şehidinin eşinden ders niteliğinde paylaşım...

Muratdağı'nın 1 yıllık eşi Birgül Muratdağı acı haberle adeta yıkılırken gözyaşlarına boğuldu.

Afrin şehidinin eşinden ders niteliğinde paylaşım...

Acı haberi Kocasinan ilçesindeki eşi ile annesine askeri yetkililer tarafından verildi.


Afrin şehidinin eşinden ders niteliğinde paylaşım...

Şehidin eşi Birgül Muratdağı'nın, sosyal paylaşım sitesi hesabından yaptığı paylaşım ise Türk milettinin terör karşısındaki kararlılığını kanıtlar nitelikteydi.
Birgül Muratdağı paylaşımında, "Sahipsiz olan vatanın batması haktır. Sen sahip çıkarsan, Bu VATAN batmayacaktır" diye yazdı. (internethaber.com)

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