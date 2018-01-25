Afrin şehidinin eşinden ders niteliğinde paylaşım...

Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığı'nda görevliyken Afrin'e giden Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı, teröristlerle girişilen çatışmada şehit düştü.







Muratdağı'nın 1 yıllık eşi Birgül Muratdağı acı haberle adeta yıkılırken gözyaşlarına boğuldu.

Acı haberi Kocasinan ilçesindeki eşi ile annesine askeri yetkililer tarafından verildi.

Şehidin eşi Birgül Muratdağı'nın, sosyal paylaşım sitesi hesabından yaptığı paylaşım ise Türk milettinin terör karşısındaki kararlılığını kanıtlar nitelikteydi.

Birgül Muratdağı paylaşımında, "Sahipsiz olan vatanın batması haktır. Sen sahip çıkarsan, Bu VATAN batmayacaktır" diye yazdı. (internethaber.com)