"Afrin var olma mücadelesi"

Dernek binasında basın toplantısı düzenleyen Başkan Yılmaz Üçkan, Afrin'in var olma mücadelesi olduğunu kaydederek, operasyonun bundan sonraki süreçte de kararlılıkla devam etmesi gerektiğini vurguladı. Üçkan, "Bildiğiniz üzere 8 vatan evladımız şehadet şerbetini içerek Hakka yürüdüler. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar, ülkemize de başsağlığı diliyorum. 41 gündür devam eden Afrin operasyonu hala devam etmekte, bununla beraber bugüne kadar 41 şehidimiz oldu. Afrin operasyonunun ne kadar önemli olduğunu bir kere daha anladık. Çünkü Afrin bizim için var olma mücadelesi. Bakıyorsunz emperyalist güçler içeride yapamadıklarını sınır ötesinde yapmaya çalışıyorlar. Ama biz Türk Milleti olarak kararlıyız. Elhamdülillah bu konuda ordumuz güçlü, bunun üstesinden de gelecek. Geçmiş tarihlerde olduğu gibi bu ülkeyi şehitlerimizin canları, gazilerimizin kanlarıyla bu güne getirdik. Bundan sonra da böyle olacağını biliyoruz. Ama ülkemizde bu emperyalist güçlerin hiçbir zaman haince eylemlerine müsaade etmeyeceğiz, etmemekte de kararlıyız. Burada şehit aileleri ve gazilerimiz de bu kararlılıkla devletimizin yanındalar. Özellikle Afrin operasyonunun bundan sonraki süreçte de kararlılıkla devam etmesini istemekte ve bu kararlılığın da terör örgütünün kökünün kazınıncaya kadar devam etmesini dile getirmekteler. Bizler de burada devlet büyüklerimize çağrıda bulunuyoruz. Afrin harekatı bizim için var olma mücadelesi ise terörün kökü kazınıncaya kadar bu operasyon devam etmelidir diyoruz" diye konuştu.

Millet olarak ordunun yanında olduklarını dile getiren Başkan Üçkan, gerektiği zaman Türk Milleti'nin ülke sınırları içerisinde etten duvar örerek canını vermeye hazır olduğunun altını çizdi. Üçkan sözlerini şöyle sürdürdü;

"Bizler ordumuzun mücadelesini dualarımızla destekliyoruz. Sunucunun da muzafferiyet olacağından eminiz. Millet olarak ordumuzun yanındayız. Ordumuzun şüphesi olmasın ki bu millet sizinle beraber. Siz orada mücadele ederken biz de burada dualarımızla sizleri destekliyoruz. Günü gelince kimsenin şüphesi olmasın ki bu yüce millet Allah’ın izniyle bütün varlığıyla orada olacak. Gerektiği zaman ülkemizin tüm sınırlarını etten duvar örerek canını vermeye hazır."

Vatandaşlardan da ev ve işyerlerine Türk Bayrağı asmalarını, harekatın bittiği güne kadar indirilmemesini isteyen Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, önümüzdeki hafta Kayseri’den bir ekip olarak Afrin’e gideceklerini de sözlerine ekledi.



İHA

