Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

AFRiN’DE KRiTiK GELiŞME

TSK ve ÖSO, Afrin’in güneybatısındaki Hacılar ve Ebu Kabe köylerini teröristlerden temizledi

AFRiN’DE KRiTiK GELiŞME
Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO tarafından Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında köyler teröristlerden temizlenmeye devam ediyor.

Cinderes'teki terör mevzileri sabaha kadar bombalandı. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 1931 teröristin etkisiz hale getirildiği Afrin’de Ebu Kab ve Hacılar köyü de teröristlerden temizlendi. 

Genelkurmay Başkanlığı aynı zamanda, 17-23 Şubat'ta bölücü terör örgütüyle mücadele operasyonlarında 28 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı
İHA
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.