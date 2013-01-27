Ağaca Çıkarak Basın Açıklaması Yaptı

Çıktığı ağaçta basın açıklaması yapan Türk Eğitim-Sen 2 No'lu Şube Başkanı Ali İhsan Öztürk, “Bu meydanlarda birçok sivil toplum kuruluşu açıklama yaptı. Buna Kayseri şahit ama Türk milletinin evlatlarına açıklama yaptırmıyorlar. Bize platform kurdurmadılar ancak hiç heveslenmeyin, bugün ağaca çıktık, yarın dağa çıkarız. Bozkurt sokağa indiği zaman çakala yer kalmaz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

Meydandaki vatandaşlara yaşadığı bir olayı anlatan Öztürk, “Geçtiğimiz yıllarda futbol hakemiydim. Sahada bir oyuncu gördüm. Bir o yana, bir bu yana saldırıyordu fakat takımın diğer oyuncuları rakibe hiçbir müdahale etmiyordu. Anladım ki takım maçı satmış ancak o arkadaşın maçın satıldığından haberi yok. Devre arası soyunma odasına gitti, geldi. Bir baktım bu arkadaş da maçı bırakmış. Şimdi yukarıda sıcak koltuğunda oturanlara, Türk milliyetçiliği yapanlara sesleniyorum. Neredesiniz? Ne zaman ortaya çıkacaksınız? Bugün burada sosyal demokrat yetiştirmeye çalışanlar, ülke bölündükten sonra mı ortaya çıkacaksınız? Atatürkçüler ne zaman ayağa kalkacaksınız? Baş örtüsüyle gözleri bağlanan kardeşlerim, ne zaman cihat yapacaksınız? Ülken bölünüyor” ifadelerini kullandı.