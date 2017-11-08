AGD, Kaymakam Yırık’ı ziyaret etti

Anadolu Gençlik Derneği Melikgazi şube yönetiminin kamu kurum ve kuruluşlarına yaptığı ziyaretler devam ediyor. Dernek üyeleri bu kez de Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık’ı ziyaret etti.

Anadolu Gençlik Derneği Melikgazi Şube Başkanı Baki Coşkun, ziyarette Kaymakam Yırık’ı özellikle gençlerin eğitimi ve onları kötü alışkanlıklardan uzak tutma adına yapmış oldukları faaliyetler hakkında bilgilendirdiklerini söyledi.



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