AGD’DEN EVİNDE KAL ÇAĞRISI

Baki Coşkun yaptığı açıklamada, "Sivil toplum hizmetlerimizdeki eğitimleri dahil, insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri, icrai zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç tüm programlarımızı erteledik. Yurt genelinde Corona virüs nedeniyle alınan tedbirler dolayısıyla Çanakkale Şehitlerini anma ve anlama programlarımız, eğitim, toplantı, konferans, salon programları vb. toplu organizasyonlarımız yeni bir duyuruya kadar iptal edilmiştir. Bu süreçte, Dünyayı sarsan Corona virüs salgınının üstesinden hep birlikte gelmek durumundayız. Öncelikle ülkemizde Corona virüs'ten can kaybının yaşanmamasını, dünyada da Corona virüs nedeniyle yaşanan can kayıplarının son bulmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verdi.



“Bu süreçte milletimiz, hijyen kurallarına dikkat etmeli, toplu ortamlardan kaçınmalı ve hayatı yavaşlatma sürecine girmelidir” diyen AGD Kayseri Şube Başkanı Av. Baki Coşkun, " Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de görülen corona virüsünün yayılmasına karşı tüm tedbirler harfiyen uygulanmaktadır. Virüsün yayılmasına karşı alınan kararlar halkımızın sağlığını korumak adına yapılmaktadır. Düğünlerimizi ve yemekli toplu organizasyonlarımızı virüsün yayılmasına fırsat vermemek için iptal ederek devletimizin müsaade edeceği zamanlarda yapmak önemli bir vatandaşlık görevi ve bu süreçte bir zorunluluktur. Yasal düzenlemeler ve tedbirler tek başına yeterli olmayacaktır. Sürece her bireyin tutum ve davranışları da etki edecektir. Başta Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı olmak üzere yetkili mercilerden yapılan tüm uyarıları ve tavsiyeleri dikkate almak ve gereğini yapmak hepimizin sorumluluğudur. Moral bozucu, yıkıcı, tahripkâr haberleri değil önlemlere ve olması gerekenlere dair paylaşımları çoğaltmalıyız" ifadelerini kullandı.



Açıklamanın devamında, sürecin ekonomik sıkıntılara da yol açabileceğini belirten Baki Coşkun, "Komşularımızdan yakın akrabalarımıza birbirimizin ekonomik durumunu gözetmek, tenceresinin kaynayıp kaynamadığının farkında olmak, birbirimizin ihtiyaçlarını gidermek kardeşliğimizin gereğidir. Corona virüse karşı merkezi yönetimin yanı sıra yerel yönetimlerle de iş birliğini artırmalıyız. Tüm tedbirleri alarak, gerekli kurallara uyarak ve bilim insanlarının açıklamalarına kulak vererek Cenab-ı Allah'a sığınmalıyız. ‘Muhakkak ki, iyilik kötülükleri giderir. Bu ise, düşünebilenlere bir öğüttür.’ buyuruluyor. Bizlerde bunlara kulak vermeliyiz" tavsiyelerinde bulundu.

“Evinde Kal” sloganının yerinde bir karar olduğunu belirten Coşkun, "Bulaşıcı hastalıklarla ilgili ilk temel kuralı Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)'in ‘Bir yerde bulaşıcı hastalık varsa oraya girmeyin, sizin olduğunuz yerde bulaşıcı hastalık varsa oradan çıkıp başkasına bulaştırmayın’ hadis-i şerifiyle de ortaya konmuştur. "Müslüman farz olan üç çeşit temizliği yaptığı zaman hastalıklardan büyük ölçüde kurtulur. Birincisi beden temizliği, bu su ile olur. İkincisi mal temizliği, bu helal kazanç ve zekât ile olur. Üçüncüsü nefis terbiyesi, bu da Allah'ın emirlerine zahirde ve batında titiz bir şekilde uyarak olur. Dinimizde insan sadece beden temizliği ile bütün hastalıklardan kurtulamaz. Zaman gelir haram lokmalar bedeni hastalandırır. Zaman gelir kötü fikirleri ruhu ve nefsi azgınlaştırır. İslam dini, bu üç temel temizliği sağlamak için gönderilmiştir" dedi.