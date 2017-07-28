Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ağır kusur sayılacak.

Otomobillerin camlarındaki kırıkların muayene istasyonlarında hafif kusur yerine ağır kusur olarak değerlendirilmesine ilişkin konuşan oto camcı Veysel Uslu, "Vatandaşlarımız mağdur olmamak için kırık camlarını değiştirip gitsin" dedi.

Ağır kusur sayılacak.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni yönetmelikle otomobillerin camlarında bulunan kırıklar muayene istasyonlarında hafif kusur yerine ağır kusur olarak değerlendirilecek.



Yönetmeliğe ilişkin konuşan oto camcı Veysel Uslu, yapılan değişikliğin vatandaşların yararına olduğunu söyledi. Uslu, "Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren artık camı kırık olan araçlar muayeneden geçemeyecek. Geçerli bir süre içerisinde ağır kusur giderilmişse kendisine onay ve plaka etiketi verilecek. Emniyetsiz olarak tespit edilecek araçlar ise trafik zabıtasına bildirilecek" dedi.



Sürücülerin muayene öncesinde cam servislerine uğraması gerektiğini söyleyen Uslu, "Araçlarının camlarında kırık bulunan vatandaşlarımız muayene istasyonlarına gittikleri zaman araçları muayeneden geçmeyecekleri için zaman kaybı olacak. O yüzden müşterilerimiz sıkıntı yaşıyorlar. Cam hasarları kazaya sebebiyet veriyor. Çatlak dahi olsa sürüşü engelliyor. Bundan dolayı kazalarında sayısında artış oluyor. Bu geç kalınmış bir uygulamadır" ifadelerini kullandı. (İHA)

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
AğırkusurçatlakUluştarmaDenizlicikHaberleşme BakanlğıVeysel Uslu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.