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AĞIRNAS VE YEŞİLHİSAR’DAKİ 2 AYRI TRAFİK KAZASINDA 10 KİŞİ YARALANDI

Kayseri’de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

AĞIRNAS VE YEŞİLHİSAR’DAKİ 2 AYRI TRAFİK KAZASINDA 10 KİŞİ YARALANDI

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Ağırnas Beldesinde meydana gelen trafik kazasında A.G.’nin kullandığı 38 UY 408 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonrasında takla attığı öğrenildi.
Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü ile birlikte A.K., K.T., A.A. ve Z.D.’nin yaralandığı, yaralıların Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alındığı kaydedildi.
Yeşilhisar ilçesinde meydana gelen diğer bir kazada ise R.E.’nin kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucunda takla attığı bildirildi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü ile birlikte S.B., H.A., S.T. ve İ.K.’nın yaralandığı yaralıların Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedavi altına alındığı kaydedildi. 
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AĞIRNAS VE YEŞİLHİSAR’DAKİ 2 AYRI TRAFİK KAZASINDA 10 KİŞİ YARALANDI
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