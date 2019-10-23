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Ağrı şehidi uğurlandı

Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde, İran sınırında 3 gün önce PKK tarafından roket atarla açılan taciz ateşinde şehit olan 32 yaşındaki İstihkam Er Zekeriya Altunok son yolculuğuna Kayseri’de Kalemkırdı Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından uğurlandı. Şehidin, 2017’de polis memuru iken KHK ile ihraç edildiği, yargılandıktan sonra beraat ettiği öğrenilirken, cenazede şehidin eşi Vildan Altunok eşinin polis üniformasını giyerek, “Şehit olarak aklandı bu üniforma. Benim kocam hem askerdi hem polisti” dedi.

Ağrı şehidi uğurlandı
Şehit İstihkam Er Zekeriya Altunok’un cenaze törenine Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Vali Şehmus Günaydın, Milletvekili Taner Yıldız, Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tümgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Serkan Tok, CHP İl Başkanı Ümit Özer, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Rektörler, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Dursun Büyükbaş, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın,  Talas Kaymakamı Zekeriya Güneş, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık ile şehidin babası emekli polis memuru Mustafa Altunok, annesi Nurgül Altunok, eşi Vildan Altunok ve çok sayıda vatandaş katıldı.

‘Kahrolsun PKK’ sloganları atıldı

İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven’in cenaze namazını kıldırmasının ardından top aracına kadar şehit omuzlarda taşındı. Şehidin cenazesine katılan kalabalık ‘Kahrolsun PKK’, ‘Kahrolsun Amerikan emperyalizmi’, ‘şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganları attı. Şehit Altunok, Kartal Şehitliği’nde son yolculuğuna uğurlandı.

“Şehit olarak aklandı bu üniforma”

Öte yandan Şehit Zekeriya Altunok'un daha önce polis memuru olduğu, 24 Aralık 2017’de FETÖ/PDY soruşturmasında KHK ile meslekten ihraç edildiği, 16 ay cezaevinde yattıktan sonra Yargıtay'ın bozma kararıyla yeniden yargılanıp beraat ettiği öğrenildi. Daha sonra vatani görevini yapmak üzere askere giden Altunok, Ağrı’da PKK’lı hainlerce şehit olurken, şehidin eşi Vildan Altunok eşinin polis üniforması ile katıldığı cenaze töreninde, “Ben ona kurban olurum. Şehit olarak aklandı bu üniforma. Benim kocam hem askerdi hem polisti" diye gözyaşı döktü.
 

Haber-Foto: Ekrem Nazlı

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