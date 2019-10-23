Ağrı şehidi uğurlandı Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde, İran sınırında 3 gün önce PKK tarafından roket atarla açılan taciz ateşinde şehit olan 32 yaşındaki İstihkam Er Zekeriya Altunok son yolculuğuna Kayseri’de Kalemkırdı Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından uğurlandı. Şehidin, 2017’de polis memuru iken KHK ile ihraç edildiği, yargılandıktan sonra beraat ettiği öğrenilirken, cenazede şehidin eşi Vildan Altunok eşinin polis üniformasını giyerek, “Şehit olarak aklandı bu üniforma. Benim kocam hem askerdi hem polisti” dedi.

23 Ekim 2019 Çarşamba 14:42