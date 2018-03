Ahde Vefa Üyeleri Mirzabeyoğlu'nu Hatırlattı

PTT Merkez Müdürlüğü önünde yapılan basın açıklamasında konuşan Ahde Vefa Derneği Üyesi Ahmet Arslan, 28 Şubatla hesaplaşmanın, yapılan tüm zulüm ve sonuçlarının tümüyle ortadan kaldırılmasıyla mümkün olabileceğini söyledi. 28 Şubat döneminde hakimler tarafından verilen kararlarla binlerce müslümanın halen infaz edildiğini dile getiren Arslan, “28 Şubat döneminde alınan kararları tüm sonuçlarıyla iptal edilmeden ve zulme uğrayan binlerce müslümandan özür dilenmeden, itibarları iade edilmeden 28 Şubat’ın bittiğini iddia etmek anlamsızdır. Generallerin karargahlarda brifing vererek görevlendirdiği ve talimat verdiği yargıçların, verdiği kararların en bilinen ve sembol olanı Sayın Salih Mirzabeyoğlu’na verilen idam kararıdır. 57 eser telif etmiş bir fikir adamına idam cezası verilmiştir.” şeklinde konuştu.

Muhalefet partileri, sivil toplum kuruluşları, gazeteciler, yazarlar, akademisyenler ve toplumun her kesiminin, 28 Şubat döneminin bir an önce çözülmesini istediklerini kamuoyuna deklare ettiğini kaydeden Arslan, 28 Şubat davalarının bir an önce iptal edilmesini ve zulme maruz kalanlardan özür dilenmesini istediklerini sözlerine ekledi. (iha)