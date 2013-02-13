Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ahde Vefa Üyeleri Mirzabeyoğlu'nu Hatırlattı

Merkezi Ankara’da bulunan Ahde Vefa Derneği Üyeleri Kayseri’de 28 Şubat süreci ile ilgili düzenledikleri basın açıklamasının ardından, hazırladıkları yazı metnini Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na gönderdi.

Ahde Vefa Üyeleri Mirzabeyoğlu'nu Hatırlattı
PTT Merkez Müdürlüğü önünde yapılan basın açıklamasında konuşan Ahde Vefa Derneği Üyesi Ahmet Arslan, 28 Şubatla hesaplaşmanın, yapılan tüm zulüm ve sonuçlarının tümüyle ortadan kaldırılmasıyla mümkün olabileceğini söyledi. 28 Şubat döneminde hakimler tarafından verilen kararlarla binlerce müslümanın halen infaz edildiğini dile getiren Arslan, “28 Şubat döneminde alınan kararları tüm sonuçlarıyla iptal edilmeden ve zulme uğrayan binlerce müslümandan özür dilenmeden, itibarları iade edilmeden 28 Şubat’ın bittiğini iddia etmek anlamsızdır. Generallerin karargahlarda brifing vererek görevlendirdiği ve talimat verdiği yargıçların, verdiği kararların en bilinen ve sembol olanı Sayın Salih Mirzabeyoğlu’na verilen idam kararıdır. 57 eser telif etmiş bir fikir adamına idam cezası verilmiştir.” şeklinde konuştu.
Muhalefet partileri, sivil toplum kuruluşları, gazeteciler, yazarlar, akademisyenler ve toplumun her kesiminin, 28 Şubat döneminin bir an önce çözülmesini istediklerini kamuoyuna deklare ettiğini kaydeden Arslan, 28 Şubat davalarının bir an önce iptal edilmesini ve zulme maruz kalanlardan özür dilenmesini istediklerini sözlerine ekledi. (iha)
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.