AHMET BAŞKAN MAKİNA BAŞINDA ASFALT DÖKTÜ

Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin Alınteri Caddesi’ndeki yenileme çalışmalarını takip eden Başkan Çolakbayrakdar, vatandaş ve işçilerle sohbet etti. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, asfalt finişerine binerek asfalt serimi gerçekleştirdi. İlçe genelinde yapılan yol çalışmalarının yoğun bir tempoda devam ettiğini ve daha konforlu şekilde vatandaşın hizmetine sunduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Yenidoğan Mahallesi Alınteri Caddesi’nde çalışmalarımız devam ediyor. Uzun zamandır hizmet veren bin 600 metre uzunluğundaki yolumuz, yenilemeye ihtiyacı vardı. Bizim ekibimizle birlikte diğer altyapı kurumları da çalışmalarını tamamladı. Hemşehrilerimin hizmetine sunulan yolumuz, bölge sakinlerine hayırlı olmasını diler, yapılan yolun kazasız belasız sağlıkla kullanılmasını diliyorum. Hedeflerimiz doğrultusunda yapılmasını öncelediklerimizin her birinde çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini “Daha konforlu Kocasinan ve daha güzel yarınlar için durmadan, yorulmak bilmeden çalışmaya, üretmeye ve yenilikler getirmeye devam edeceğiz” diyerek noktaladı.

Yapılan asfaltlama çalışmalarından dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a dua eden vatandaşlar ise “Yaptığınız çalışmaları görüyoruz ve tebrik ediyoruz. Sizlere bu konuda çok minnettarız” diye konuştu.

