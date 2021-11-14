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AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR; “ DİKİLEN HER AĞAÇ GELECEĞE MİRAS KALACAK”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türk Kızılay gönüllüleri ile birlikte Yakut Mahallesi’nde 200 çam ve meyve ağacını toprakla buluşturdu.

AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR; “ DİKİLEN HER AĞAÇ GELECEĞE MİRAS KALACAK”

Türk Kızılay gönüllüleri ile birlikte Yakut Mahallesi’nde ağaç dikme etkinliğine katılan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, daha yeşil Kocasinan için her yıl olduğu gibi bu yıl da hedeflenen 100 bin ağacın yılsonuna kadar toprakla buluşacağına dikkat çekerek, “İnşallah hep beraber şehrimizin her bir köşesini yeşillendireceğiz. Belediye olarak en önemli hizmetlerin başında gelen ve olmazsa olmazımızım olan ağaçlandırma çalışmalarıdır. Özellikle parklar yapıyoruz ve çocuklarımız, gençlerimiz ile yetişkinlerimiz buralarda keyifli vakit geçiriyor. Ayrıca ilçemize her yıl 100 binden fazla ağaç dikiyoruz. Bugün burada diktiğimiz ağaçlar, bizden sonraki kuşaklara miras olarak kalacak. Herkesin emeğine sağlık. Yemyeşil bir Kayseri için çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle dikilen ve dikilecek olan ağaçların şehrimize ve çevremize güzellikler getirmesini diliyorum.” ifadelerini kullandı.
Kızılay gönüllülerinin yoğun ilgi gösterdiği Yakut Mahallesi’nde düzenlenen etkinlikte çam ve meyve ağaçlarından oluşan 200 ağaç toprakla buluşturuldu. Etkinliğe katılan Kızılay gönüllüleri düzenlenen ağaç dikme etkinliğinden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.
 
 

Kurumsal

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Anahtar Kelimeler:
Kocasinan BelediyesiKızılayAğaç
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