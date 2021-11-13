AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR; ”KOCASİNAN’IN ÇEHRESİ DEĞİŞİYOR” DEDİ

Başkan Çolakbayrakdar'ın ev sahipliğinde, Yenişehir Mahallesi’nde düzenlenen açılış törenine; Önceki Dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Veli Böke, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, hayırsever işadamı Osman Ulubaş, meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, bölge sakinleri ve davetliler katıldı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yenişehir Kapalı Spor Salonu’nun açılış töreninde yaptığı konuşmada yeni tesisler yeni yapılar ile Kocasinan İlçesi’nin çehresinin değiştiğine dikkat çekerek konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

“Bir yandan yeni yapıları inşaa ederken, diğer bir yandan da mevcut yapıları kullanışlı hale getirmenin, yeniden dizayn etmenin ve iyileştirmenin gayreti içerisindeyiz. Yapımını tamamladığımız spor salonu gençlerimize hayırlı olsun. Önümüzdeki günlerde de aynı bölgede hayırseverimiz Osman amca tarafından yaptırılan bir ortaokul ve bir ana okulunun açılışını sizlerle birlikte yapacağız. Bu tesisler çevreye bölgeye değer katıyor. Kovid-19 pandemisi nedeni ile bazı sosyal projelerimize ara verdiğimiz çalışmalarımıza hayatın normalleşmesi ile birlikte yeniden sahaya çıkmaya başladık. Akademilerimiz yeniden hizmet vermeye başladı. Kurslarımız devam ediyor. Sosyal projelerimizi hız kesmeden sürdüreceğiz. 10 gün önce bölgemizde yalnız yaşayan 65 yaş üzeri yaşlılarımıza evlerine yemek götürmeye başladık. Bu sayı ilerleyen günlerde artacaktır. 10’ncu gününde projemiz ne kadar isabetli olduğunu gösterdi. Aldığımız dönüşler bizlerin yüzünü güldürdü. Uzay ve havacılık merkezimiz büyük ilgi görüyor. Teknofest’e giden gençlerimiz oldu. Pandemi nedeni ile kısıtlı çalışan merkezimizde şimdi tam kadro çalışmaya başladık. Sporcu gençlerimiz yüzümüzü güldürüyorlar. Masa tenisinde milli takımın ana kadrosu Kocasinanlı gençlerden oluşuyor. Bayrağımızı gönderde dalgalandırıyorlar. Başarılarının devamını diliyorum. Kayseri 25-30 yıldır belediyecilik konusunda hep örnek oldu. Sizden aldığımız bayrağı daha ileriye götürebilmenin gayreti içerisindeyiz. Yenişehir Mahallesi’nde açılışını yaptığımız tesisimizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.





BÜYÜKKILIÇ; “UYUM KÜLTÜRÜNÜN EN GÜZEL ÖRNEĞİ”

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da yaptığı konuşmada, açılışı yapılan Kocasinan Belediyesi Yenişehir Kapalı Spor Salonu’nun gençlere ve şehrimize hayırlı olmasını dileyerek el ele gönül gönüle hizmetler yapmaya devam ettiklerini belirterek konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

“Açılışı yapılan salonumuzun Türk Milleti’nin ruhuna, felsefesine uygun sportif gençler yetiştirmesini arzu ediyorum. Kocasinan Belediye Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Uyum kültürünün en güzel örneklerinden birisi bir tarafta milli eğitimin okulları diğer tarafta belediyemizin yaptığı spor salonu. Hayırseverleri ile anılan bir şehire hizmet etmenin keyfini yaşıyoruz. Kocasinan, 93 mahallesi 400 bini aşan nüfusu ile gelişen, güzelleşen ve her gün yeni tesisler ile buluşan iyi bir noktada. Kocasinan’daki gelişmeler hepimizi heyecanlandırıyor.”



ÖZHASEKİ,” ÖMRÜMÜZ HİZMETLE GEÇTİ”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, açılışı yapılan tesisin hayırlı olmasını dilerken, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti. Özhaseki, yapılan çalışmalarla Kocasinan’ın çehresinin değiştiğine dikkat çektiği konuşmasında şu görüşlere yer verdi;

“Bizim yıllardır misyonumuz, belediyecilik anlayışımız, hizmet anlayışıdır, eser siyasetidir. 1994 öncesine gittiğimizde geçmişte sol belediyelerin ortaya koyduğu anlayış ideolojik belediyecilik anlayışı olduğunu biliyoruz. Belediyeleri, ideolojileri için bir araç gibi görürlerdi. Kurtarılmış bölgeler vardı. Bazı mahalleri cezalandırırlardı. Biz göreve geldikten sonra, şehrin altyapısı ile senelerce uğraştık. Enerjimizi bu şehir için harcadık. Büyük projeler ortaya koyduk. Ömrümüz hizmetle, dua alarak geçti. Hizmet kolay değil, her yaptığınız işten dolayı envai çeşit iftiralara maruz kalırsınız. Mahkemelerde ifadeler verirsiniz. Hayırseverlerimize teşekkür ederiz. Osman Ulubaş amca emekli maaşıma kadar hayır yapacağım diyor. Allah razı olsun. Spor salonumuzun hayırlı olmasını diliyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederiz” dedi.

Açılışı gerçekleştirilen Kocasinan Belediyesi Yenişehir Kapalı Spor Salonu’nu gezen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve beraberindeki heyet salonda gençlerle voleybol oynayarak sohbet etti.

