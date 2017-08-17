Ahmet Hakan'dan Abdullah Gül fıkrası hala gülüyorum!

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yakınlığıyla bilinen gazeteci-yazar Ali Bayramoğlu, Gül'ün AK Parti'nin kuruluş yıldönümü etkinliklerine katılmamasını 'en keskin mesaj' olarak nitelendirmişti. Bayramoğlu bu mesaj sonrası Abdullah Gül'ün çevresinde siyasi bir hareketliliğin başlayacağını da eklemişti.

Bayramoğlu, Gül ve çevresindekilerin amacının 'AK Parti'yi bölmek değil', fabrika ayarlarını hatırlatmak olarak nitelendirmişti.

Ali Bayramoğlu'nun bu açıklamalarını bugünkü köşesine taşıyan Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Bayramoğlu'nun adını anmayarak "Siyasi gözlemci" tanımlamasında bulundu.

Yazısına "Bir Abdullah Gül fıkrası" başlığı atan Ahmet Hakan, yazısını "Hala gülüyorum" diye sonlandırdı.

İşte Ahmet Hakan'ın yazısının detayları:





"Siyasi gözlemcilerin aktardığına göre...

“Abdullah Gül, ilk kez çok keskin bir işaret vermiş. Bu net tavırmış. Bu net göstergeymiş. Abdullah Gül ve çevresi, yavaş yavaş AK Parti içinde hareketliliğe hazırlanıyormuş.”

Peki ne yapacakmış Abdullah Gül ve çevresi?

Aynı siyasi gözlemcilerin bu konuda söyledikleri şu:

“Erdoğan’ı doğrudan karşıya almadan, partiyi bölmeden fabrika ayarlarını hatırlatacaklarmış.”

“Erdoğan’ı doğrudan karşıya almadan...” cümlesini okuyunca...

Beni bir gülme aldı ki sormayın!

Hâlâ gülüyorum.

ALİ BAYRAMOĞLU KİMDİR? YENİ ŞAFAK'TAN NEDEN AYRILMIŞTI?

Türk köşe yazarı ve akademisyen Ali Bayramoğlu, 1956 yılında Çanakkale'nin Gelibolu yarımadasında doğdu. 1973 yılında İskenderun Lisesi'ni bitirmiştir. 1979 yılında Grenoble Siyasal Bilimler Enstitüsü'nde lisans eğitimini tamamladı. 1982 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde yüksek lisans yaptı. 1985'de aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde doktorasını vermiştir. 1981 - 1999 seneleri arasında Marmara Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde öğretim üyeliği yapan Ali Bayramoğlu, 1990 yılından bu yana çeşitli dergi ve gazetelerde toplumsal ve siyasal analizlerde bulunmaktadır. Tempo, Power dergilerinde, Yeni Yüzyıl, Star, Yeni Binyıl, Sabah gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Ali Bayramoğlu; 'Türkiye’de İslâmi Hareket', '28 Şubat Bir Müdahalenin Güncesi', 'Türkiye’de Ordu' ve 'Çağdaşlık Hurafe Kaldırmaz' kitaplarının yazarıdır. Ayrıca Yeni Yüzyıl, Star , Yeni Binyıl ve Sabah gazetelerinde köşe yazarlığı yapmıştır. Ali Bayramoğlu, Yeni Şafak gazetesinde 2001 yılında başladığı köşe yazarlığını 20 Eylül 2016 tarihinde yazılarından dolayı sıkıntılar yaşamaya başladığından ötürü sonlandırdığını açıklamıştı. (internethaber.com)