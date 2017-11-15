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AHMET HAKAN, FOTOĞRAFTAKİLERİ KONUŞTURDU

BİR DÜĞÜN FOTOĞRAFI: Eski bakan Sadullah Ergin’in kızının düğününde çekildi bu fotoğraf... Biraraya getirdiği isimler açısından sembolik değeri epey yüksek bu fotoğrafın...

AHMET HAKAN, FOTOĞRAFTAKİLERİ KONUŞTURDU

Fotoğraftakileri konuşturdum

Ahmet Hakan



- BÜLENT ARINÇ: Şunlardan biraz uzakta durayım da yanlış anlaşılmasın... Reis’le arayı yeni yaptık, arıza çıkmasın.

Fotoğraftakileri konuşturdum
- SADULLAH ERGİN: Biraz fazla politik bir gösteriye mi dönüştü bizim kızın düğünü acaba?

- ABDULLAH GÜL: Resmen ekibi toplamış gibi olduk ama fena da olmadı hani.

- AHMET DAVUTOĞLU: Abdullah Bey’in sağ kolu gibi duruyorum ya... Bundan ne manalar çıkarırlar şimdi.

- ALİ BABACAN: Benim yerim, bunların yanıdır arkadaş... Bu böyle biline...

- BEŞİR ATALAY: Biz yine de öyle çok meydan okuyormuş gibi bir hava vermesek mi acaba?

- RECEP AKDAĞ: Benim ne işim var bu fotoğrafta abi?

- CEMİL ÇİÇEK: Ne yani? Düğüne de mi gelemeyeceğiz? Düğüne gelmek de mi sorun çıkaracak? (hürriyet.com.tr)

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