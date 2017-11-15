AHMET HAKAN, FOTOĞRAFTAKİLERİ KONUŞTURDU

Fotoğraftakileri konuşturdum
Ahmet Hakan
- BÜLENT ARINÇ: Şunlardan biraz uzakta durayım da yanlış anlaşılmasın... Reis’le arayı yeni yaptık, arıza çıkmasın.
- SADULLAH ERGİN: Biraz fazla politik bir gösteriye mi dönüştü bizim kızın düğünü acaba?
- ABDULLAH GÜL: Resmen ekibi toplamış gibi olduk ama fena da olmadı hani.
- AHMET DAVUTOĞLU: Abdullah Bey’in sağ kolu gibi duruyorum ya... Bundan ne manalar çıkarırlar şimdi.
- ALİ BABACAN: Benim yerim, bunların yanıdır arkadaş... Bu böyle biline...
- BEŞİR ATALAY: Biz yine de öyle çok meydan okuyormuş gibi bir hava vermesek mi acaba?
- RECEP AKDAĞ: Benim ne işim var bu fotoğrafta abi?
- CEMİL ÇİÇEK: Ne yani? Düğüne de mi gelemeyeceğiz? Düğüne gelmek de mi sorun çıkaracak? (hürriyet.com.tr)