AHMET HAKAN’DAN MUHARREM iNCE’YE AYAR

Ahmet Hakan canlı yayında, anayasa ile ilgili CHP'li vekil İnce'yi zora düşüren bir soru sordu.



CNN Türk canlı yayınına katılan CHP milletvekili Muharrem İnce canlı yayında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı.



CHP'nin yeni anayasa düzenlemesine en büyük itirazlarından biri olan "Lokantalar, muhtarlıklar kapatılacak" tezini burada sürdüren İnce'ye, Ahmet Hakan: "(Başkan) Niye lokanta kapatsın, niye muhtarlıkları kapatsın? Nereye dayandırıyorsunuz? Gösterin bana..." diye sordu.



"METNİ YANIMDA GETİRMEDİM"

Muharrem İnce, bu soruya "Metni yanımda getirmedim. Okusak bile çok uzun sürer kimse anlamaz." diye cevap verdi.

