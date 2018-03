Aidatlar bina hesabına yatırılmalı

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, birlik binasında basın toplantısı düzenleyerek, sayıları her geçen gün artan bina yönetim şirketleri ile ilgili kaygılarını dile getirdi.



Herhangi bir kanunla denetlenmiyor

Mahmut Şahin, bina yönetim firmalarının şu an itibari ile Türkiye’de 20 bini bulan sayıları ile tüketicilerle her ay mutlaka muhatap olduklarını belirterek; “Bir fatura hizmeti almak, her ay bir internet abonesi olmak gibi her ay bina yönetim firmalarına tüketiciler gidip abone ve aidat ücretlerini ödüyorlar. Bu bina yönetim firmalarının diğerleri gibi bir yönetmeliği bir düzenlemesi ve denetleyeni maalesef yok.” diye konuştu.



Paranın yönetim firmasının hesabına yatırılması suç

Ülkemizde ortalama olarak her yıl 15 tane bina yönetim firmasının battığını, batarken de binadan topladıkları parayı alıp götürdüklerini iddia eden Başkan Şahin şunları söyledi:

“Maalesef bu bina yönetim firmalarına yetki ve para toplama yetkisi nasıl veriliyor? Bina yöneticilerinin aidatları binanın kendi hesabına yatırması gerekirken bina yönetim firmasının hesabına yatırılmasının suç olduğunu ne zaman bir yetkili çıkıp bina yöneticilerine söyleyecek? Şimdi ortada muazzam bir boşluk var. Bir havuz var. Bu havuz bina yönetim firmalarında, onların hesabında bu paralar toplanıyor. Onlarca, yüzlerce binanın parası bu firmaların hesabında toplanıyor. Topladıkları parayı ne yapıyorlar? Bunun binaya faydası nedir? Ya da bazı binalarda gecikme ücreti alınıyor. Bu ücret sadece bina yönetim firmasına veriliyor. Bina yöneticileri sadece binadaki bu işlerden kurtulmak adına mı aidatların geç ödenmesindeki faizleri bina yönetim firmalarına devrediyorlar. Zaten tüketicilerin sürekli muhatap oldukları bir tehdit var. ‘Elektriğinizi, internetinizi, suyunuzu keseriz evinize gelir haczederiz, çilingir marifeti ile açarız’ gibi sokak ağızı tehditlerle tüketici zaten her gün tehdit edilip korkutuluyor. Buna bir de bina yönetim firmaları eklendi. Artık bu iğrençlikleri Türkiye’ nin bitirmesi gerekiyor. “



“Ödediğiniz miktarı yöneticiden talep edebilirsiniz”

“Eğer bina yöneticileri bina aidatlarını bina yönetim firmalarının hesabına yatırır, bina yönetim firmaları da batar kaçar gider ise o aidatlarının tamamını bina yöneticisinden talep etme hakkına sahiptir.” diyen Şahin açıklamasını şöyle sürdürdü; “Bu çok önemli bir mevzu. Ben aidatımı bina yönetim firmasına yatırdım, sonra da o bina yönetim firması battı gitti. Fakat benim binamın elektriği, doğalgazı yatırılmadı, asansör bakımı ya da yalıtımı yapılmadı. O verilen parayı tekrar toplayacağız bina yönetim firması battı deme lüksü yoktur. Bu binanın yöneticisi kimse bina aidatını ödeyen kişiler bina yöneticisinden o parayı alabilirler. Şimdi öyle binalar görüyorum ki 2 tane asansörü var, ikisi de çalışmıyor ama bina yönetim firması var. Her ay aidatlar veriliyor. Düzenli ödemeyenden faizi ile alınıyor. Haciz tehditleri yapılıyor. Şimdi interneti kesilen bir tüketici hizmetini iyi alamayan bir tüketici ben hizmetimi tam almadım ücreti tam ödemeyeceğim diyebiliyor mu? Hayır böyle bir hakkımız yok bizim. Yönetim firmaları elektrik, su, doğalgaz faturalarını düzgün yatırmıyor. Gecikme zammı ile ödettiriyor size. Siz bina yönetim firmalarına çıkıp da ‘Benden bu kadar ücret alamazsın, eksik hizmet verdin, eksik ödeyeceğim’ diyebiliyor musunuz? Hani Türkiye’ deki eşitlik sevdalısı yöneticilerimiz… Bir eşitlik sağlayacaklarsa bu noktadan eşitliğe başlayamazlar mı? Eğer ben üzerime düşeni yapmıyor, gecikme bedeline katlanıyorsam onlar da üzerine düşeni yapmadıkları zaman eksik alma zahmetine katlanamazlar mı? Tüketiciye bu hak neden reva görülmüyor” dedi.



Birçok yönetim firması batacak

Bina yöneticilerini uyaran Şahin sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Bina yönetim firmaları ile yapılan sözleşmelerin hiçbir hukuki geçerliliği yoktur. ‘Avukatlarımız var, mali müşavirlerimiz var’ gibi söylemlerle tüketicilerin hakları maalesef göz göre göre gasp ediliyor. Binada oturan ve aidatlarını ödeyen sakinler bina yönetim firmaları battığı zaman ki, önümüzdeki zamanlarda bunları göreceğiz; birçok bina yönetim firması batacak. Bu batmalardan sonra bina sakinleri kesinlikle o paraları bina yöneticilerinden talep edebilirler. Hukuken bu hakları vardır. Bunu da hatırlatıp çok daha ciddi sözleşmelerin ve bu işi usulüne göre yapmanın yollarına bakması gerekiyor. “

Haber-Foto: Osman Gazi Gün / Metin Yiğit / Tunahan Kaya