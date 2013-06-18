Ailemize Küfür Ettirmeyiz

İl Özel İdaresi Tiyatro Salonu'nda sağlık çalışanlarını bir araya getiren konferansa; Kayseri Tabipler Odası Başkanı Prof. Dr. Suat Öktem, Melikşah Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Özdevecioğlu, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Fatih Birtek, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Çalışan Hakları Güvenliği İl Koordinatörü Dr. İbrahim Demirel, Sağlık Bakanlığı Avukatı Serkan Demirkaya ve çok sayıda sağlık personeli katıldı. Konferansta konuşan Kayseri Tabipler Odası Başkanı Prof. Dr. Suat Öktem, “Biz devamlı dövülen, hakaret edilen bir duvar parçası değiliz. Şimdi doktor o göreve gelirken en zorlu eğitimlerden geçmiş, sonra ben 30 yıllık hekimim, şimdi torunum yaşındaki adamın gelip de bana hakaret etme gibi, benim de ona ses çıkartmamam gibi bir lüksüm olamaz. Herkes olayın nazik tarafından bakarak çözüleceğine inanmasın. Herkes yerini bilecek. Biz her türlü beceriyi öğreneceğiz ama karşıdaki öğrenmeyecek. Onlar istedikleri gibi gelecekler, 'Şu numaranı yap' diyecekler, biz bu numarayı yapacağız. Bir de sözsüz yap diyecekler, beğenirlerse ‘aferin’ diyecekler beğenmezlerse küfredip gidecekler. Bizim de karşı çıktığımız nokta budur” diye konuştu.

Hekimlere yönelik araştırma yapıldığını belirten Öktem, “Hekimler üzerinde şiddete yönelik araştırma yapmışlar. Araştırmada çok acı olan bir şey var. Doktorlar ülkede en uzun süreli eğitimleri yapıyor. Yapılan araştırmalara göre doktorların yüzde 18’i hekimlik mesleğini seçmelerinden dolayı pişman. Bu çok acı bir şey. Eğitimi en üst düzeyde ama pişmanlık duyuyor. Bu hale gelmemeliyiz. Sonuçta ne oldu, ben o zamanlar, ‘Eğer Kayseri’de çok ciddi bir şiddet olayı olursa acil durum olmadığı sürece o kişinin Kayseri’de muayene olmasını engellerim’ dedim. Ondan sonra sayın Sağlık Bakanımız şiddeti engellemeye yönelik kanun taslağı getireceklerini söyledi. Aradan 40 gün geçti ama sonuç yok. Sizler bir yerden değil, birçok yerden desteklenmelisiniz. Desteğin en büyüğü, en önemli kısmı nerede olmalı? Toplumda eğitime yönelik olmalıdır. Bizler aklı başında olan insanlarız. Şartlar ne olursa olsun bizim hekimlik onurumuz ve ailemiz var. Ailemize asla küfür ettirmeyiz. Böyle bir hak da hiç kimsede yok” şeklinde konuştu.