

Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı'ndan Pervari ilçesine sevkiyat yapan askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 17 askerden biri olan Kayseri'nin Bünyan ilçesine nüfusuna kayıtlı Uzman Onbaşı Onur Karasungur, sosyal paylaşım sitesinde Hz. Peygamber (sav)'e olan sevgisini dile getirmiş.



Şehit Uzman Onbaşı Onur Karasungur, sosyal paylaşım sitesi olan Facebook'ta 4 soruya cevap vermiş. Şehidin 23 Temmuz 2012 tarihinde cevapladığı sorular arasında 'Geçmişe gitme imkanınız olsa kimlerle tanışmak isterdiniz?" sorusu da yer alıyor. Şehit Karasungur'un bu soruya ise "Hz. Muhammed" cevabını verdiği görülüyor.



Ailesine Destek Oluyordu



Acı haberle birlikte şehidin evine dev Türk bayrağı asılırken, şehidin babası Bilge ve annesi Hanife Karasungur fenalaştı. Şehidin annesi Hanife Karasungur'un bir süne önce kalp ameliyatı olduğu ve solunum problemi nedeniyle evinde solunum cihazı yardımıyla nefes aldığı belirtildi. Şehit uzman çavuşun Kurban Bayramı'nda iznini ailesiyle geçirdiği ve 10 gün önce yeniden birliğine katıldığı öğrenildi.



Elbaşı Beldesi'nde oturan Bilge ve Hanife Karasungur çiftinin 2'si kız 7 çocuğundan en küçüğü olan Jandarma Uzman Çavuş Onur Karasungur'un şehit haberi yakınlarını yasa boğdu. Kardeşleriyle birlikte inşaatlarda çalışan Onur Karasungur'un ailesine bakabilmek için uzman çavuşluk sınavına girdiği ve yaklaşık 1.5 yıl önce atanarak Şırnak'ta göreve başladığı öğrenildi.



Şehit Uzman Çavuş Onur'un babasının hasta olduğu, annesinin ise kısa süre önce kalp ameliyatı geçirdiğini anlatan amcasının oğlu Hacı Karasungur, "Onur, ailesine daha fazla para gönderebilmek için uzman çavuş oldu. Kardeşleri inşaatta çalışırken, Onur da para göndererek hasta anne babasına katkı sağlıyordu. Onur, Kurban Bayramı'nda izne geldiğinde de ailesinin evinin kapı ve pencerelerini PVC yaptırdı. 10 gün önce izini bitti ve sarılarak uğurladık. Anne ve baba Onur'u yokluk içinde büyütmüştü" dedi.



Şehidin evinin önüne taziye çadırı kurulurken, Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen de şehit evini ziyaret ederek aileye baş sağlığı diledi.

