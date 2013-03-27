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AK Parti Genel Başkanından Furkan Doğan'ın Ailesine Ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal İşler Başkanı Nükhet Hotar, Gazze'ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine İsrail tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Furkan Doğan'ın ailesini ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkanından Furkan Doğan'ın Ailesine Ziyaret
Prof. Dr. Nükhet Hotar, beraberinde milletvekilleri, AK Parti Kayseri İl Başkanı ve bazı partililer olduğu halde Furkan Doğan'ın Kayseri Melikgazi ilçesi Alparslan Mahallesi'ndeki evine gitti.
Furkan Doğan'ın babası Ahmet Doğan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Gazze'deki ablukanın tamamen kaldırılmasını beklediklerini söyledi.
İsrail'in özrünü önemli bir gelişme olarak değerlendiren Hotar, “Hükümet olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da konunun takipçisi olacaklarını, Sayın Başbakanımızın da Filistin topraklarındaki ablukanın kaldırılacağı sözünü ve insani durumun ilerletilmesi konusunda işbirliği yapılması için İsrail'den söz aldığını belirtti” diye konuştu.
Heyet, Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından Doğan'ın evinden ayrıldı.
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