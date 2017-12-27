AK Parti heyeti, Develi'yi ziyaret etti 

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Meclis Üyeleri ve İlçe teşkilatıyla bir araya gelen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Şeker, basına kapalı yapılan toplantıda Develi Belediye çalışmaları ile ilgili Başkan Cabbar’dan bilgiler aldı. Develi’nin birçok ilde dahi olmayan alt yapı ve üst yapı çalışmalarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Şeker, azimli gayretlerinden dolayı Başkan Cabbar’a, meclis üyelerine ve ilçe yönetimine teşekkürlerini iletti.
Hizmetlerin halka ulaşmasında istişarenin önemini vurgulayan Başkan Cabbar “Siz değerli büyüklerimizin destek ve fikirleriyle Develimiz 2018 yılında çok daha güzel hizmetlere kavuşacaktır” diyerek ziyaretlerinden dolayı AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı İlyas Şeker, AK Parti İl Başkanı H. Cahit Özden ve beraberindeki heyete teşekkürlerini iletti.
Hizmetlerin halka ulaşmasında istişarenin önemini vurgulayan Başkan Cabbar “Siz değerli büyüklerimizin destek ve fikirleriyle Develimiz 2018 yılında çok daha güzel hizmetlere kavuşacaktır” diyerek ziyaretlerinden dolayı AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı İlyas Şeker, AK Parti İl Başkanı H. Cahit Özden ve beraberindeki heyete teşekkürlerini iletti.