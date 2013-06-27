AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz : “AMAÇ: TÜRKİYE’Yİ ESKİ, GÜÇSÜZ GÜNLERİNE DÖNDÜRMEK”

AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz, Taksim Gezi Parkı olaylarındaki amacın farklı olduğunu belirterek, "Buradaki amaç 3-5 ağacın kaldırılması değil. Buradaki öncelikli amaç, Başbakanımıza zarar vererek, AK Parti'yi yıpratmak ve zayıflatmaya çalışmak. Tabii buradaki asıl ana amaç ise, Türkiye'yi bölüp, parçalayarak, sömürülen ve güçsüz konumdaki o eski günlerine geri döndürmek" dedi.

AK Parti İl binasındaki toplantıya, Ak Parti İl Başkanı Ömer Dengiz, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi İlçe Başkanı Timur Barlas, İl Kadın Kolları Başkanı Venhar Pakırdaşı, İl ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri, ve mahalle temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan AK Parti Kayseri İl Başkanı Ömer Dengiz, İl olarak Taksim Gezi Parkı'nda çıkan olaylara değindi. Gezi Parkı olaylarıyla birlikte, Türkiye üzerinde ne tür oyunların oynandığını ve Türkiye'nin nasıl güçsüzleştirmeye çalışıldığının görüldüğünü belirterek, "Türkiye düşmanlarının eline fırsat geçse, Türkiye üzerinde ne tür oyunlar oynayarak, nasıl güçsüzleştireceklerini, nasıl parçalayabileceklerini ve nasıl yok edebileceklerini, yine o eski, parçalanmış, bölünmüş koalisyon günlerine nasıl geri götürülmek istenmesini son olaylarda gördük.

5-6 tane ağaç olayından, işin nerelere götürülmek istendiği, buradaki derdin ağaç olmadığı görülmüş oldu. Bir kaç ağaç bahane edilerek, gerekse dış basının tüm Dünya'ya yalan yanlış nasıl haberler servis ettiğini, tüm Dünya'yı bu konuda nasıl yanlış yönlendirdiğini hepimiz izledik. Türkiye'nin çözüm sürecinin başlangıcından itibaren, Güney Doğu ve Doğu'daki terör meselesinin hallolması anlamında, hükümetimizin attığı adımlarla, Türkiye'nin karıştırılmak için bir çok senaryoların devreye sokulabileceği zaten biliniyordu. Yaşadığımız son olaylar, bunu çok acı bir şekilde bize gösterdi. Buradaki öncelikli amaç, Başbakanımıza zarar vererek, AK Parti'yi yıpratmak ve zayıflatmaya çalışmak. Tabii buradaki asıl ana amaç ise, Türkiye'yi bölüp, parçalayarak, sömürülen ve güçsüz konumdaki o eski günlerine geri döndürmek" dedi.

“CHP, MİLLİ İRADEYE SAYGI MİTİNGLERİNE HEP KARŞI ÇIKTI”

Geçtiğimiz hafta üçüncüsü Kayseri'de yapılan Milli İradeye Saygı mitingine de değinen Dengiz, şunları söyledi:

"İstanbul ve Ankara'dan sonra üçüncü il olarak, Anadolu'da seçilen ilk il olarak, hafta içi Cuma günü öğle saatlerinde yapılan bir miting. Seçilen Kayseri. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Hamdolsun. Bu görevin altından layıkıyla, anlımızın akıyla çıktık. Bu mitinglerin yapılmasının önemi çok büyük. Farkındaysanız, muhalif partiler, bu mitinglerin yapılmasına başından beri karşı çıktılar. Özellikle ana muhalefet partisi CHP. Miting kararı alındığından beri, yapılmaması için ellerinden geleni yaptılar. Tabii ki bunun bir sebebi var. Tüm karşı çıkmalara rağmen, Başbakanımız ve Genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu mitingleri yapmaya devam ediyor, edecekte. Bu mitingleri yapmaktaki tek sebep, o güçlü halk desteğini tüm Dünya'ya göstermek. Tabii, CNN gibi bu halk desteğini de çarpıtarak, protesto eylemi gibi göstermek isteyen gafiller her zaman çıkacaktır. Bizler teşkilatlar olarak, gerek bu süreç, gerekse bundan sonra yaratılabilecek süreçlerde, genel başkanımıza, partimize, hükümetimize ve demokrasimize ne kadar sahip çıkarsak Allah'ın izniyle hiç birinin hesabı tutmayacaktır."

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, belediye çalışmaları hakkında bilgi vererek, "80 mahallede, 350-400 yerde belediye ekiplerimiz harıl harıl çalışıyor. Parklarla, bahçelerle, geri dönüşümle, sosyal alanlarla, atıklarla ilgili aklınıza ne geliyorsa bir çalışma söz konusu. Belki ufak, tefek hatalarımız vardır. Hatasız kul olmaz. Ama art niyetimizin olduğunu hiç düşünmüyorum. Kayseri'de, belediye denince akla AK Parti gelir konuma gelmiş" şeklinde konuştu.

Melikgazi İl Başkanı Timur Barlas ise, ilçe teşkilatının çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Toplantının ikinci bölümünde ise, teşkilat mensupları görüş ve düşüncelerini dile getirdi.