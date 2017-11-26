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AK Parti ilçe kongrelerini tamamladı

AK Parti, temmuz ayında startını verdiği ilçe kongrelerini Akkışla, İncesu, Bünyan, Pınarbaşı ve Sarız ile tamamladı.

AK Parti ilçe kongrelerini tamamladı

Daha önce 11 ilçede kongresini tamamlayan AK Parti Kayseri teşkilatı, 24-25 kasımda yaptığı 5 kongre ile ilçelerdeki seçim takvimini tamamlamış oldu.Bünyan İlçe Başkanlığına Özkan Altun seçildi. Kongreye AK Parti Kayseri milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Emrah Karayel, Hülya Nergis Atçı, Sami Dedeoğlu ve İsmail Tamer ile AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden de katıldı.




Pınarbaşı ve Sarız’da 6. Olağan Kongrelerini  gerçekleştirdi.Pınarbaşı’nda tek liste aday olan Türkay Kara tekrar başkan seçilerek güven tazeledi. Kongreye AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Emrah Karayel, Hülya Nergis, Sami Dedeoğlu, İsmail Tamer ve ilçe belediye başkanları ile teşkilat mensupları katıldı. Sarız’da ise Hulusi Kara, eski başkan Cesur Kınık'tan görevi devraldı.
Akkışla’da mevcut başkan Hayrullah Dündar, İncesu’da ise yine mevcut başkan İsmail Tekinsiz ile yola devam edilecek.
Böylelikle ilçe kongrelerini tamamlayan AK Parti’de gözler ocak ayında yapılacak olan il kongresine çevrildi.
(Kayseri Gündem)

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