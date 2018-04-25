AK Parti milletvekili aday adaylığı şartları işte başvuru formu

24 Haziran 2018 erken seçimleri için AK Parti'de milletvekili aday adaylığı başvuruları dün başladı ve 29 Nisan 2018 tarihine kadar tamamlanacak. Peki AK Parti milletvekili aday adaylığı başvuru şartları neler, ücreti ne kadar, başvuru formları nereden alınıp nereye teslim edilecek, başvuru formuna hangi belgeler eklenecek? İşte AK Parti aday adaylığı için bilmeniz gerekenler;

BAŞVURU YERİ: AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak isteyenler başvuruyu doğrudan genel merkeze ve il başkanlıklarına yapacaklar. Başvuru formu ve gerekli belgeler bizzat aday tarafından elden teslim edilecek.

AK PARTİ ÜYELİĞİ ŞART MI? : Adaylık başvurusunda bulunan kimsenin AK Parti'ye üye olması zorunlu değil. Ancak bir başka partiye üyeyse o partiden istifasının noterli onayı gerekiyor.

ADAYLIK BAŞVURU FORMU : AK Parti milletvekili aday adaylığı için başvuru formu parti il başkanlıklarından olduğu gibi aşağıdaki linkten de temin edilebiliyor. Adaylık başuru formları bilgisayar ortamında veya el yazısı ile doldurularak, başvuru için istenen belgeler eklenerek yetkili mercilere bizzat teslim edilecek. Yani başvurular posta ya da kargoyla gönderilemeyecek.

AK PARTİ ADAYLIK ÜCRETİ : AK Parti milletvekili adaylık ücreti erkek, kadın ve engelliler için farklı tarifede. İşte ücretler;

Erkek adaylar: 6.000 ₺

Kadın ve Genç(18-25 yaş arası) adaylar: 3.000 ₺

Engelli adaylar: 1.000 ₺

BAŞVURU ÜCRETİ NEREYE YATIRILACAK : Milletvekili başvuru aidatı, Vakıflar Bankası, Ankara Yenişehir Şubesinin TR260001500158007293586808 nolu AK Parti Genel Merkez hesabına yatırılacak. Banka dekontunda aday adayının T.C.Kimlik numarası ve adresi de yazılacaktır. İl ya da genel merkezde ücret tahsil edilmiyor o yüzden mutlaka bankaya yatırmanız gerekiyor.

BAŞVURU ŞARTLARI : Anayasa’nın 76. ve Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 10 ve 11. maddelerinde belirtilen nitelikleri taşıyan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, adaylık başvurusunda bulunabilirler.

-Başka bir siyasi partinin üyesi olup da AK partiden adaylık başvurusunda bulunmak isteyenlerin, üye oldukları siyasi partiden istifa ettiklerine dair noter marifetiyle gönderilmiş istifa bildirimlerini de başvuru formuna eklemeleri zorunludur.

-Milletvekili adaylık başvurusunda bulunacak kimselerin, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 10. ve 11. maddelerine göre aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. 25 yaşını doldurmuş olmak (7 Nisan 2015 günü itibarıyla),

3. En az ilkokul mezunu olmak,

4. Kısıtlı olmamak,

5. Yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmış olmak (muaf olanlar aday olabilir),

6. Kamu hizmetinden yasaklı olmamak,

7. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53/1-(a-b) hükmüne göre,

a) Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tâbi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten, b) Seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasî hakları kullanmaktan, yasaklanmış olmamak,

- Taksirli suçlar hariç, toplam bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiş olmamak,

-Affa uğramış olsalar bile; a. Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkum olmamak, b. Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının, birinci babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etme suçundan mahkum olmamak, c. Terör eylemlerinden mahkum olmamak, d. Türk Ceza Kanununun 536 ncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı eylemlerle aynı Kanunun 537 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yazılı eylemleri siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemekten mahkum olmamak.

ADAY OLAMAYACAKLAR : Yukarıda belirtilen kanuni şartları taşımayanlar, AK PARTİ Tüzüğüne göre yetkili parti disiplin kurullarının kararı ile partiden ihraç edilenler, AK PARTİ Genel Merkezi tarafından Tüzükte öngörülen sebeplerle işten el çektirilmesine karar verilen teşkilat kademe yönetim kurulları ve başkanları ile disiplin kurulu başkan ve üyeleri aday olamaz.





BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER : 1) Arşiv kayıtlı adli sicil belgesi (Milletvekili adaylığı için olduğu belirtilecek ve Adliyeden alınacak),

2) Diploma sureti, (Başvuru sırasında parti yetkilisi tarafından aslı görülmek suretiyle onaylanacak)

3) Nüfus Kayıt Örneği (T.C. Kimlik Numarası bulunacak ve Nüfus Müdürlüklerinden alınacak),

4) Askerlik durum belgesi,

5) Banka dekontu (Başvuru aidatının yatırıldığına dair),

6) 2 adet vesikalık fotoğraf,

7) Adaylık için istifası zorunlu olan kimselerin, ilgili mercilere sunulmuş istifa veya emeklilik dilekçelerinin fotokopisi

BUNLARA DİKKAT! : Başvuru aidatını yatırmayanların başvurusu işleme konulmayacak.. Adayın başvuru aidatını yatırdığına dair makbuzu forma eklemesi gerekiyor. Başvuru formları ilgili teşkilat kademesince “Gelen Evrak” kayıt defterine tarih ve sıra numarası verilmek suretiyle kaydedilecek ve aday başvurusunu yapana, başvurunun alındığına dair tarih ve sıra numarasını gösterir “Alındı Belgesi” imzalanıp mühürlenmek suretiyle verilecek.

BAŞVURU İÇİN İSTİFA ETMESİ GEREKENLER : Milletvekili aday adayı olmak için kamu görevinde olanların istifa etmesi gerekiyor. Bu kişiler şunlar; a) Hâkimler ve savcılar, b) Yüksek yargı organları mensupları, c) Yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, d) Yükseköğretim Kurulu üyeleri, e) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, f) Memurlar, g) Belediye başkanları,h) Subaylar ile astsubaylar, i) Siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri, j) Belediye meclisi üyeleri, k) İl genel meclisi üyeleri, l) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar.

TEMAYÜL SONUÇLARI : Mahir Ünal temayül sonuçlarının ne zaman açıklanacağını da duyurdu. 2 Mayıs Çarşamba günü temayül sonuçlarının tasnifi gerçekleştirilecek. (internethaber.com)