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AK Parti olarak seçime hazırız

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis Atçı, 24 Haziran'da yapılacak olan genel seçimlere AK Parti olarak hazır olduklarını bildirdi.

AK Parti olarak seçime hazırız
Atçı, yaptığı yazılı açıklamada, 24 Haziran tarihinde Türkiye'nin erken seçime gideceğini belirtti.
AK Parti teşkilatları olarak erken seçime hazır ifade eden Atçı, şunları kaydetti:
"Türkiye genelinde kongrelerimizi bitirdik, teşkilatlarımızı yeniledik. Kayseri’de de çok uyumlu, verimli kongre süreci geçirdik ve yenilendik. Bu süreç içerisinde de AK Parti olarak seçim çalışmaları başladı. Önümüzdeki süreç çok hızlı geçecek hem Kayseri hem de Türkiye genelinde. AK Parti camiası olarak seçimlere hazırız. Memleket için millet için hayırlı olduğu kanaatindeyim. Piyasaların verdiği olumlu tepkilerden de atılan adımların yerinde ve sağlıklı olduğunu düşünüyorum."
AA
 
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